Apple-Guthaben mit 20% Bonus jetzt auch bei Kaufland

Über mangelnde Möglichkeiten, günstig an Apple-Guthaben zu kommen, kann sich in dieser Woche niemand beklagen. Von heute an bietet auch Kaufland bis zu 20 Prozent Bonus beim Kauf von iTunes-Karten.

Die Kaufland-Aktion läuft noch eine ganze Woche bis Mittwoch, 7. April. Die 20 zusätzlichen Prozent gibt es beim Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 100 Euro. Beim Kauf von 50 Euro-Karten gibt es 15 Prozent extra und zu den 25-Euro-Karten legt der Händler 10 Prozent des Wertes dazu.

Achtet bei Kaufland unbedingt darauf, euren Kassenzettel mitzunehmen. Das Extra-Guthaben muss über einen dort aufgedruckten zusätzlichen Code separat aktiviert werden.

Bereits zu Beginn dieser Woche ist eine Aktion mit identischen Konditionen bei Lidl angelaufen. Wer sich mit 15 Prozent Bonus zufrieden gibt, kann sein Apple-Konto auch vom Schreibtisch aus auffüllen. Bei Amazon läuft noch eine entsprechende Online-Aktion, ebenso gibt es dort gerade Guthaben für TVNOW und waipu.tv günstiger.