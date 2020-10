Apple-Guthaben auch bei REWE und in der Schweiz mit Bonus

Mit REWE und Galaxus sind in dieser Woche zwei neue Anbieter von vergünstigtem Apple-Guthaben mit im Boot. Bereits seit vergangener Woche könnt ihr ja bei Kaufland beim Kauf von Karten für den iTunes Store und App Store sparen.

Die neuen Angebote in dieser Woche bieten nur maximal bis zu 15 Prozent Zusatzguthaben. Wer also eine Kaufland-Filiale in der Nähe hat, fährt hier noch bis Donnerstag mit 20 Prozent besser.

Bei REWE gibt es von heute bis Samstag beim Kauf von Apple-Guthabenkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro 15 Prozent extra. Der Bonusbetrag wird euch automatisch mit gutgeschrieben, sofern die Karte bis zum 24. Oktober aktiviert wird.

Apple-Nutzer in der Schweiz können in dieser Woche beim Onlinehändler Galaxus zuschlagen. Dort gibt es beim Kauf von Apple-Guthaben ebenfalls 15 Prozent Bonus, sofern die Geschenkkarten bis zum 25. Oktober eingelöst werden.