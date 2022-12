Bio-Ladekabel von Anker jetzt auch mit Nylon-Ummantelung

Anker hat ja bereits im September seine erste Kollektion an Bio-Ladekabeln vorgestellt. Während die ersten in dieser Produktreihe auf den Markt gebrachten Artikel noch eine eher gewöhnliche, glatte Außenhaut hatten, bietet der Hersteller nun auch eine Variante der Kabel mit einer Ummantelung aus Bio-Nylon an.

In den technischen Daten der neuen Anker-Kabel ist die Rede davon, dass für die Herstellung der Außenhülle 46 Prozent und für das Steckergehäuse 34 Prozent biobasiertes Nylon verwendet werden. Auf diese Weise wolle man die Verarbeitung von erdölbasierten Kunststoffen wie TPE reduzieren. Anker bietet die neue Kabelversion zum Start in „Phantomschwarz“ oder „Naturgrün“ an, verschiedenen Längen und sowohl als USB-C-auf-Lightning-Variante wie auch als reines USB-C-Ladekabel an, letzteres unterstützt bis zu 140 Watt und lässt sich somit auch zum Laden der großen Modelle des MacBook Pro verwenden.

„Einfache“ Bio-Ladekabel im Angebot

Die vor drei Monaten vorgestellte „einfache“ Version der Bio-Ladekabel von Anker ist inzwischen übrigens mit teils deutlichem Preisnachlass zu haben. Während man für die Farbvarianten „Lavendel“, „Naturgrün“ und „Wolkengrau“ weiterhin den regulären Preis berappen muss, gibt es die Kabel in Weiß oder Schwarz momentan mit 25 Prozent Preisabzug: