Apple-Guthaben: Bei Penny diese Woche im Aktionsangebot

PAYBACK-Punkte sind 36 Monate gültig und lassen sich je nach Bedarf an der Kasse einlösen, spenden oder in Prämien umwandeln. Auch die Barausszahlung auf Bankkonten ist möglich .

Kauft man sich im Rahmen der Penny-Aktion also ein Apple-Guthaben in Höhe von 100 Euro, gibt es dafür reguläre 50 PAYBACK-Punkte. Dies wird durch den zwanzigfachen Punktwerk auf 1000 Punkte erhöht, was laut offizieller Umrechnung von PAYBACK-Punkten in Euro genau 10 Euro entspricht.

Der Lebensmittel-Discounter Penny bietet Apple-Guthaben im Laufe der 51. Kalenderwoche im Aktionsangebot an. Von heute an bis zum 24. Dezember wird die sogenannte „Geschenkkarte für alles von Apple“ zwar nicht günstiger, dafür aber mit einer erweiterten Vergütung für das PAYBACK Bonusprogramm angeboten.

Insert

You are going to send email to