BundesMessenger: Betaphase angelaufen, finale Freigabe 2023

Auf Grundlage des sicheren BwMessengers, den der IT-Dienstleister BWI für die Bundeswehr entwickelt hat, wird derzeit die Behördenlösung BundesMessenger entwickelt, der sich als Messaging-Lösung für die Öffentliche Verwaltung der Bundesrepublik beschriebt und inzwischen auch schon in seine Betaphase eingetaucht ist.

Ein Open-Source-Messenger für Behörden

Der BundesMessenger wird dabei als Open-Source-Projekt für iOS, Android und das Web entwickelt und implementiert seinerseits das offene Kommunikationsprotokoll Matrix.

Vor wenigen Tagen wurde der BundesMessenger nun auch zur Freigabe in den App Store eingereicht und ist damit offiziell in seine Betaphase gestartet, in der interessierte Behörden die WhatsApp-Alternative auf ihre Tauglichkeit in prüfen können.

Grundsätzlich soll der Messenger in internen Behörden-Netzwerken eingesetzt werden, soll aber auch die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Behörden ermöglichen und so zum schnellen, digitalen Kommunikationsmittel in der Verwaltung werden. Ende-zu-Ende verschlüsselt, im Eigenbetrieb der jeweiligen Behörden.

So sollen ausschließlich IT-Kosten für den Betrieb entstehen, die branchenübliche Abrechnung von Einzelplätzen ist nicht vorgesehen.

Finale Freigabe im Sommer 2023

Bereits im ersten Quartal 2023 soll der BundesMessenger in den öffentlichen Testbetrieb gehen, in dem sich die App auch ohne Behörden-Zugang ausprobieren und sichten lässt. Die finale Freigabe der Applikation, die anschließend im Monatsrhythmus aktualisiert werden soll, ist dann für das dritte Quartal 2023 geplant, wird also voraussichtlich im Spätsommer des kommenden Jahres erstmals in den Live-Betrieb gehen.

Informationen zum BundesMessenger finden sich auf dem Info-Portal der BWI, zudem lässt sich der Quellcode der Anwendung auf dem Code-Portal opencode.de einsehen.