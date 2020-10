Mehr zur Kamera: iPhone 12 Pro ermittelt Körpergröße

Der im iPhone 12 Pro verbaute Lidar-Sensor verhilft Apples aktueller Geräte-Generation zu neuen Tricks. Das „light detection and ranging“-Modul ist in der Lage die Körpergröße beliebiger Personen vor der Kameralinse von iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max umgehend zu ermitteln und bietet das neue Feature auch an, wenn diese gerade sitzen sollten.

Die neue Funktion ist Teil der ab Werk vorinstallierten Maßband-Applikation Apples und wird im offiziellen Benutzerhandbuch von iOS 14 unter der Überschrift „Messen der Größe einer Person mit dem iPhone“ detailliert beschrieben.

So ist die neue Maßband-Funktion in der Lage, die Körpergröße „vom Boden bis zum Scheitel“ beziehungsweise bis zur Oberkante der Silhouette, zu der auch hochgesteckte Haare oder eine Kopfbedeckung gehören können, zu ermitteln.

Anwender, die die neue Körpergröße-Funktion testen wollen müssen lediglich dafür sorgen, dass das zu messende Subjekt ganz im Kamerabild der Maßband-Applikation zu sehen ist – nach kurzer Zeit blendet diese dann das ermittelte Ergebnis ein.

„Dark Universe“-Demovideo

Wem die Ermittlung der Körpergröße noch zu unspektakulär ist, der wirft einen Blick auf die beiden „Dark Universe“-Videos, die Apple gestern auf der Video-Plattform YouTube veröffentlicht hat.



Die Kamera-Experimente rücken die Low-Light-Kapazitäten des iPhone 12 Pro ins Rampenlicht und bestehen aus dem experimentellen Kurzfilm „Dark Universe“ und dem 5-minütigen Behind-the-Szenes-Zusatz, der den Aufbau des Shootings beschreibt und erklärt, welche Funktionen Apple mit der nunmehr fünften Ausgabe der experimentellen Kurzfilmreihe besonders herausarbeiten wollte.

Die Clips stehen beide in einer 4K-Auflösung auf YouTube bereit und stellen unter Beweis, welche Filmergebnisse sich mit der entsprechenden Ausrüstung und Expertise aus den neuen iPhone-Modellen herauskitzeln lassen.