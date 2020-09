Apple-Guthaben: Bei Amazon mit 15% Bonus per E-Mail

Eine seltene Aktion, aber keine gänzlich unbekannte: Der Online-Händler Amazon bietet eine Vergünstigung beim Kauf von Apple-Guthaben an. Von heute bis zum kommenden Dienstag erhaltet ihr dort beim Kauf von Guthaben-Karten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro 15 Prozent zusätzliches Guthaben.

Amazon verschickt die auf dieser Sonderseite angebotenen Gutscheincodes per E-Mail, der Bonusbetrag wird beim Einlösen dann automatisch mit gutgeschrieben. Wichtig ist hierfür allerdings, dass ihr den Code in einem vorgegebenen Zeitfenster einlöst. Dieses hat Amazon im Kleingedruckten der Aktion noch nicht angepasst – mit Blick auf vergleichbare Aktionen, wie etwa der noch bis Mittwoch bei Kaufland laufenden, dürfte der Stichtag jedoch um den 20. September liegen. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das Angebot nur in Deutschland gültig ist.

Amazon hat iTunes-Gutscheine bereits seit November 2018 im Angebot, die Verfügbarkeit aber zwischenzeitlich pausiert. Seit April 2019 ist das iTunes-Guthaben dauerhaft bei Amazon erhältlich – bislang allerdings nur drei Mal mit Preisnachlass.