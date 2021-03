Apple-Guthaben: 15% Bonus in Deutschland und der Schweiz

Günstiges Apple-Guthaben könnt ihr in dieser Woche in Deutschland bei Aldi erwerben. Beim Kauf von Guthabenkaten für den App Store und iTunes legt der Discounter von heute an 15 Prozent obendrauf.

Das Angebot gilt von heute bis Samstag, 27. März beim Kauf von Apple-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro. Der zusätzliche Bonusbetrag wird automatisch mit gutgeschrieben, allerdings müsst ihr die Karten dafür bis zum 10. April einlösen. Das erhaltene Guthaben lässt sich anschließend wie gewohnt verwenden, neben dem Kauf von Apps und digitalen Inhalten lassen sich damit auch über Apple abgeschlossene Abos bezahlen.

15% auch in der Schweiz

In dieser Woche können wir auch unsere Leser in der Schweiz auf ein entsprechendes Angebot hinweisen. Der Online-Versand Galaxus bietet dort ebenfalls Apple-Guthaben mit 15 Prozent Bonus an. Die Rahmenbedingungen sind ähnlich, hier läuft die Aktion bis Sonntag, 28. März und die Codes müssen ebenfalls bis zum 10. April eingelöst werden.