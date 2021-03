Apple-Guthaben: Bei REWE gibt es 15% Bonus auch online

Von heute an bis einschließlich Samstag, den 20. März 2021 bietet der Lebensmittelhändler REWE Apple-Guthaben mit zusätzlichem 15-Prozent-Bonus an. Dieses lässt sich nicht nur in den Deutschland-Filialen der über 3000 REWE-Märkte kaufen, sondern kann auch online geordert und direkt an Rechner oder Smartphone eingelöst werden, ohne dafür vom Schreibtisch-Stuhl aufstehen zu müssen.

REWE verkauft das Apple-Guthaben dafür wie gewohnt über die so genannte REWE-Kartenwelt und bietet hier die gleiche Staffel wie in den Filialgeschäften an. Alle Kunden, die sich für Guthaben-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro entscheiden erhalten jeweils 15 Prozent zusätzliches Bonusguthaben, so dass sich die folgende Staffel ergibt:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro

Einlösen bis spätestens zum 3. April

Das Bonusguthaben wird beim Einlösen des erworbenen Guthaben-Codes dann automatisch der selben Apple ID gutgeschrieben. Voraussetzung ist allerdings, dass diese den Guthaben-Code bis spätestens zum 3. April einlöst. Die Zustellung des Apple-Guthabens erfolgt im Anschluss an die Online-Bestellung per E-Mail.

Genutzt werden kann das (zusätzliche) Apple-Guthaben für Einkäufe im App Store, für die Bezahlung von iCloud-Speicher, Apple Music oder Apple Arcade. Lediglich der Kauf von eBooks über die Bücher-Applikation Apples ist ausgeschlossen. Eine Einschränkung die verhindern soll, dass die Guthaben-Karten zum Umgehung der Buchpreisbindung genutzt werden können.

Zwar haben sich die Bonus-Guthaben inzwischen bei 15 Prozent eingependelt und erreichen die 20-Prozent-Marke nur noch sehr selten, dennoch sollten Anwender ihr Apple-Guthaben grundsätzlich nur über Aktionsangebote aufstocken, um so von einer andauernden 15%-Dreingabe zu profitieren.