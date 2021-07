Apple freut sich über besonders viele Switcher und iPhone-Upgrades

Rekordwerte hat Apple auch mit Blick auf den Verkauf seiner Produkte in den Kategorien Wearables und damit verbunden Home-Zubehör erreicht. In diese Rubrik fallen neben der Apple Watch und den verschiedenen AirPods-Modellen auch der HomePod, Apple TV und die AirTags. Hier konnte der Hersteller im Jahresvergleich um gut ein Drittel auf knapp 8,8 Milliarden US-Dollar Umsatz zulegen.

Apple hat in seinem 3. Quartal 2021 auch mit Blick auf die Android-Switcher und Kunden, die ihre älteren Geräte durch neue iPhone-Modelle ersetzten, Rekordzahlen geschrieben. Dem Finanzchef Luca Maestri zufolge hat das Unternehmen in den vergangenen drei Monaten auf das Quartal bezogen die bislang meisten Upgrades seiner Geschichte gesehen. Maestri sieht diesbezüglich insbesondere mit Blick auf die 5G-Einführung auch für die Zukunft noch enormes Potenzial.

