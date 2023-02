Apple Fitness+: Vergünstigtes Jahresabo nur für Probeabonnenten?

Hat schon mal jemand versucht, Apple Fitness+ unabhängig von einer vorgeschalteten Probemitgliedschaft zum vergünstigten Jahrespreis von 79,99 Euro zu abonnieren. Wie es scheint, ist dies von Apple aus nicht vorgesehen. Kunden, die Apple Fitness+ bereits zu einem früheren Zeitpunkt genutzt und ihr Abonnement vorübergehend unterbrochen haben, wird für eine Wiederaufnahme lediglich das Monatsabo für 9,99 Euro angezeigt.

Bei Apple will sich derweil niemand so recht festlegen, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt, oder das vergünstigte Jahresabo tatsächlich nur in Verbindung mit einem initialen Probeabo zur Verfügung steht. Zwar wirbt Apple weiterhin regelmäßig mit der allgemeinen Aussage „Apple Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr verfügbar und kann mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern geteilt werden“, die vergünstigte Abo-Option wird allerdings nur für Erstkunden angezeigt.

Der deutsche Apple Support kann hier auch nicht wirklich weiterhelfen, sondern verweist auf das Kleingedruckte auf der offiziellen Webseite zu Fitness+ und interpretiert die dort vorhandenen Fußnoten so, dass es sich bei dem Jahresabo für 79,99 Euro ausschließlich um ein Angebot für neue Abonnenten handle.

Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so sollte Apple dringend an der Kommunikation seiner Abo-Angebote feilen. Der Jahrespreis in Höhe von 79,99 Euro von Apple Fitness+ wird beispielsweise im Zusammenhang mit der Ankündigung neuer Funktionen regelmäßig und ohne irgendwelche Einschränkungen als preislich attraktive Alternative zum 9,99 Euro teuren Monatsabo genannt.

Herzmonat-Herausforderung zum Valentinstag

Ob mit oder ohne Abonnement: In der Fitness-App steht mit Blick auf den morgigen Valentinstag eine neue Herzmonat-Herausforderung bereit. Diese Sondermedaille lässt sich ergänzend zur regulären Februar-Herausforderung und der „Unity-Auszeichnung“ aktuell über Apples Fitness-Anwendung sammeln.