KFZ-Ladegerät zur Abwechslung mal in Weiß

Der KFZ-Adapter von Amazon hebt sich optisch durch seine Farbgebung vom Rest der in diesem Bereich verfügbaren Produkte ab. In der Regel dominiert hier ja schwarzer Kunststoff oder Aluminium, Amazon setzt dagegen auf ein weißes Gehäuse in klassischer, etwas größerer Form und stellt darin einen USB-C-Anschluss mit 20 Watt Ladeleistung sowie einen USB-A-Anschluss mit 12 Watt bereit.

Amazon hat den Preis für das Dual-Port Autoladegerät aus der AmazonBasics-Serie auf 8,40 Euro reduziert. Damit präsentiert sich der Stecker als angenehm günstiger Alternative zu den diversen vom Preis her vergleichbaren No-Name-Produkten in dieser Kategorie.

