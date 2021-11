Apple Fitness+: Apple-TV-Anzeige und Untertitel einstellen

Beispiel hier: Das aktuelle Familien-Abo muss es noch solange tun, bis die kostenlose Probephase von Fitness+ abgelaufen ist. Erst dann wird entschieden, ob Apple Fitness+ das Geld tatsächlich wert ist und wie es mit den ganzen Apple-Abos weitergehen soll. Vermutlich wird es am Ende dann doch das Premium-Paket, denn sobald man Apple Music Family nutzt, bekommt man Apple Arcade und Apple TV+ quasi gratis dazu und muss sich bei der Wahl der Paketvariante eigentlich nur überlegen, ob man Fitness+ haben will und wieviel iCloud-Speicher man braucht.

Apple Fitness+ setzt eine Apple Watch voraus. Vergesst nicht, dass ihr das neue Angebot mit dem Kauf der Uhr drei Monate lang kostenlos testen könnt ( Angebotsbestimmungen als PDF ). Dies sollten besonders Apple-Kunden im Kopf behalten, die über ein Abo von Apple One Premium nachdenken. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit dem Upgrade oder der Buchung zu warten, könnt ihr Fitness+ zuvor erstmal kostenlos testen und so ein wenig sparen.

So könnt ihr beispielsweise festlegen, ob und welche von der Apple Watch erfassten Informationen während eines Trainings in Echtzeit eingeblendet werden. Auf Apple TV werden diese Einstellungen in Abhängigkeit von der verwendeten Fernbedienung (Siri Remote 1 oder 2) auf unterschiedliche Weise vorgenommen.

