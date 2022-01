Apple Fitness im Februar mit 3 Sondermedaillen

Auch wenn ihr das Abo kostenpflichtig weiterführen wollt, solltet ihr euch zumindest überlegen, ob ihr mit einer alternativen Option nicht günstiger fahrt. So könnt ihr statt monatlich 9,99 Euro Apple Fitness+ beispielsweise pauschal zum vergünstigten Preis von 79,99 Euro für ein volles Jahr buchen. Als weitere Option steht euch Apple Fitness+ im Paket mit anderen Apple-Diensten als Premium-Option von Apple-One zur Verfügung. Ihr bezahlt dann zwar satte 28,95 Euro im Monat an Apple, bekommt als Gegenwert aber auch das das aktuelle Apple-Komplettpaket für Deutschland mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicherplatz zur Nutzung mit bis zu fünf weiteren Personen.

Apple Fitness+ ist seit dem 3. November 2021 in Deutschland verfügbar. Dementsprechend wird auch die kostenpflichtige Verlängerung bei den ersten Käufern einer neuen Apple Watch, die von dem verlängerten Probeangebot gebrauch gemacht haben, in dieser Woche aktiv.

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis darauf, dass die kostenlosen dreimonatigen Probeabos von Apple Fitness von dieser Woche an auslaufen. Apple gewährt Käufern einer Apple Watch sein Abo Fitness+ drei Monate lang zum Nulltarif. Wenn man nicht selbst kündigt, verlängert sich das Abo allerdings automatisch zum Standard-Monatstarif von 9,99 Euro.

Ergänzend will Apple vom 14. Februar an für Abonnenten von Fitness+ einen speziellen Bereich mit jeweils 30 Minuten langen, passenden Workouts anbieten.

