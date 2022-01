Neu von Ugreen: MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh und 3 Ausgängen

Der magnetische MagSafe-Bereich unterstützt auch das laden von Apples AirPods-Ohrhörern, muss nach Angaben des Herstellers dafür aber in den Niedrigstrommodus wechseln, um sich während des Ladevorgangs nicht wegen zu geringen Last auszuschalten. Der Wechsel wird durch einen längeren Druck auf die An/Aus-Taste des Akkus initiiert.

Per Kabel verbunden unterstützt der Akku damit Apples Schnelllade-Standard, der alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 8 binnen 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent Kapazität bringt. Insgesamt ist der Akku in der Lage ein iPhone 13 mehr als zweimal komplett aufzuladen.

