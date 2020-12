Apple Fitness+: Die Apple-Workouts starten am 14. Dezember

Zeitgleich mit der Ankündigung der neuen AirPods Max-Kopfhörer hat Apple den Dienstagnachmittag dazu genutzt, auf den bevorstehenden Start des Sport-Streaming-Dienstes Apple Fitness+ aufmerksam zu machen. Das virtuelle Workout-Angebot geht in den USA am kommenden Montag an den Start.

Apple Watch und iPhone erforderlich

Am 14. Dezember will Apple dann die „Zukunft der Fitness“ präsentieren und ein Video-Workout-Programm anbieten, das die Gesundheitsdaten der Apple Watch in Echtzeit in die Übungs-Videos integriert und Anwendern so den direkten Blick auf die eigene Herzfrequenz gewährt.

Laut Apple sollen viele der Fitness+ Workouts keine Ausrüstung erfordern, die für die Hanteln, Radtrainer oder Laufbänder benötigt werden, lassen sich mit Geräten beliebiger Herstellern durchführen. Die im Rahmen des Fitness+-Abos angebotenen Workouts sind 10, 20, 30 oder 45 Minuten lang und sollen so maximale Flexibilität ermöglichen.

iOS 14.3 wird vorausgesetzt

Um an Fitness+ teilnehmen zu können, wird iOS 14.3, watchOS 7.2, iPadOS 14.3 und tvOS 14.3 vorausgesetzt – entsprechende Updates wird Apple also noch in der laufenden Woche bereitstellen müssen.

Fitness+ wird als Abonnement für 9,99 Dollar pro Monat beziehungsweise 79,99 Dollar pro Jahr erhältlich sein und lässt sich von amerikanischen Nutzern auch im hierzulande nicht erhältlichen „Premier“-Abo des Apple One-Bundles für 29,95 Dollar im Monat zusammen mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ und 2 TB iCloud-Speicher buchen.

Fitness+ soll als neuer Tab automatisch in der Fitness-App auf Apple Watch und iPhone angezeigt werden. Zudem wird ab kommender Woche eine iPad-App bereitstehen. Auch auf Apple TV wird die Fitness-App automatisch eingeblendet, sobald tvOS 14.3 installiert ist.

Kein Termin für Deutschland

Apple Fitness+ wird zum Start in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA erhältlich sein. Wann genau das Sport-Angebot auch in Deutschland verfügbar sein wird, hat Apple nicht verraten.