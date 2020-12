Soundcore Motion Boom: Neuer Outdoor-Speaker mit App-Steuerung

Die auf Audioprodukte spezialisierte Anker-Tochter Soundcore hat mit dem „Motion Boom“ einen neuen Outdoor-Lautsprecher mit Ladefunktion und App-Steuerung vorgestellt, der sich ab sofort auch über Amazon Deutschland bestellen lässt.

Der 89 Euro teure Lautsprecher hat die Wasserschutzklassifizierung IPX7 – übersteht also auch kurzfristige Tauchgänge in bis zu einem Meter Wassertiefe – und setzt auf die Kabellose Geräteverbindung per Bluetooth 5.0.

24 Stunden Akkulaufzeit

Der integrierte Akku ist mit einer Kapazität von 10.000mAh ausgestattet und soll mit nur einer Ladung für eine unterbrechungsfreie Musikwiedergabe von bis zu 24 Stunden am Stück sorgen. Da dies selbst für längere Parties mehr als genug sein dürfte, kann der Outdoor-Speaker selbst auch zum Laden des eigenen Smartphones genutzt werden. Für dieses bietet der Soundcore Motion Boom einen integrierten USB-A-Port an. Selbst wird der Lautsprecher über einen USB-C-Port mit neuer Energie versorgt.

Der Soundcore Motion Boom verfügt über einen in das Gehäuse integrierten Handgriff, Lautsprecherchassis aus reinem Titan – laut Soundcore soll dies helfen Frequenzen bis zu 40 kHz zu reproduzieren – und einen Bass-Boost, der sich bei Bedarf aktivieren lässt und niedrige Frequenzen zusätzlich verstärken kann.

EQ per Soundcore-App

Für zusätzliche Klangbeeinflussung steht die offizielle Soundcore-App zur Verfügung, mit deren Hilfe sich Equalizer-Einstellungen setzen lassen.



Stereo-Paare möglich

Befinden sich zwei Soundcore Motion Boom in gegenseitiger Reichweite lassen sich beiden Lautsprecher über den TWS-Knopf (True Wireless Stereo) zu einem Stereo-Paar zusammenschalten und übernehmen jeweils eine Stereo-Seite der laufenden Musikwiedergabe.

Nach Angaben des Herstellers beträgt die Ladezeit des Soundcore Motion Boom 4 Stunden bei 5 Volt mit 2 Ampere.