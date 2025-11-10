Rentabilität auf dem Prüfstand
Apple Fitness+ bleibt hinter den Erwartungen zurück
Wenn wir hören, dass Apple derzeit die Ausrichtung seines kommerziellen Trainingsangebots Fitness+ überprüft, wundert uns das zumindest aus der Sicht deutscher Apple-Kunden nicht. Auch fünf Jahre nach seinem Start ist der Dienst hierzulande nur eingeschränkt lokalisiert verfügbar. Bei einem Monatspreis von 9,99 Euro dürfte dies eines der größten Hindernisse für potenzielle Nutzer außerhalb der USA zu sein.
Allerdings scheint Fitness+ die Erwartungen Apples auch im Heimatland des iPhone-Herstellers nicht zu erfüllen. Laut dem in Sachen Apple gewohnt gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman wird der Fitnessdienst innerhalb des Unternehmens allgemein als schwaches Angebot eingestuft. Apple sehe sich – für das Unternehmen ungewohnt – mit einer hohen Abwanderungsquote und begrenzten Erlösmöglichkeiten konfrontiert.
Überlegungen, das Angebot einzustellen, dürfte allerdings die Tatsache, dass Fitness+ über eine zwar vergleichsweise kleine, aber treue Nutzergruppe verfügt, einen Strich durch die Rechnung machen. Die laufenden Kosten seien mit Blick auf die gewaltige Finanzkraft Apples gering genug, um die mit einer Einstellung des Angebots verbundenen negativen Schlagzeilen zumindest derzeit noch zu vermeiden.
Verschärfte Erfolgskontrolle
Umstrukturierungen im Management sollen dafür sorgen, dass Fitness+ fortan stärker auf seine wirtschaftliche Entwicklung hin überprüft wird. So soll Apples Gesundheitschefin Sumbul Desai nun auch Verantwortung für Fitness+ übernehmen und direkt an Eddy Cue, den Leiter von Apples Services-Sparte, berichten. Fürs Erste klingt dies nicht danach, als sei man bei Apple gewillt, mehr Geld in die Entwicklung und eine bessere Lokalisierung des Angebots zu stecken.
Während Fitness+ lange Zeit strikt an ein aktives Angebot geknüpft war, hat Apple die Zügel hier inzwischen gelockert. Unter der Überschrift „Monatlicher Gratis-Sampler“ werden in der App Workouts aus verschiedenen Bereichen angeboten, mit deren Hilfe man das Angebot auch ohne zu bezahlen etwas intensiver testen kann.
Überraschung!
Was aus meiner Sicht einfach fehlt sind Trainingspläne, die man sich anlegen kann mit Zielen etc und auf deren Basis dann ein Programm definiert wird.
Das war ja auch ein Käse – halbherzig auf Europa adaptiert
Als Teil von Apple One finde ich ihn sehr gut und praktisch.
Deutlich besser als Videos auf YouTube nerviger Werbung und lässt sich schnell und effektiv filtern nach Bedarf.
Die Trainings an sich finde ich super, egal ob englisch oder deutsch. Es könnte allerdings übersichtlicher und individualisierbarer sein. Auch Trainingspläne oder Zeitpläne wären toll.
Stimme ich zu. Mir fehlen auch Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. einfachste Dinge wie Musik ausschalten.
Hab das nie genutzt und ich gehe 5-6 Mal wöchentlich ins Gym. Das Programm spricht mich null an. Wäre schön, wenn es eher wie ein Personal Trainier wäre und einen Überblick hat, wele Übungen ich mache, Wiederholungen und auch weiß, wann eine Satzpause zu lang ist. Mehr Funktionen vom whoop.
Sport vor der Glotze hat mich noch nie angesprochen. Mache 6-7 mal Sport die Woche.
Wahrscheinlich ein typisches Ami-Ding
Ich denke das Problem ist auch dass die meisten wieder ins Fitnessstudio gehen. Ich nutzte es oft während der Pandemie. Danach nicht mehr da ich lieber wieder ins Studio gehe und dann nutze ich es nicht.
PS: Braucht jemand Spinningräder ;)
Wass, da zahlt man 10 Euro im Monat für das man sich selber bewegen muss!?
Rentabilität ist doch easy. Man nimmt die Videos einmal auf und die werden dann millionenfach abgespielt.
Mir fehlt tatsächlich eine Deutsche Tonspur. Ich verstehe eigentlich gut Englisch, aber ich möchte die Anweisungen gerne auf deutsch hören und mich ganz auf die Übung konzentrieren.
Sehe ich auch so. Zumal es genügend Personen gibt, welche der englischen Sprach nicht so offen gegenüber gestellt sind. Diese werden es einfach nicht nützen.
Wie Marcel schon geschrieben hat , deutsche Tonspur fehlt und am meisten stört mich das ich nich reinskippen kann um zu sehen welche Übungen im Workout kommen.
Feiner Dienst, wenn mal keine Zeit für Gym ist.
Ich liebe es und mache das 5x die Woche 45 min. Ich kann kein Wort Englisch aber ma braucht ja nur die Übungen nachmachen. Bin jetzt 2 Jahre dabei und werde weitermachen. Richtige Studios sind nichts für mich, da ich mich nicht wohl fühle, sind zu viele um mich herum.
Trainingspläne sind das eine, die deutsche Sprache das andere.
Hab einige Leute im Freundeskreis die der englischen Sprache nicht so mächtig sind wie ich oder andere. Diese „einige Leute“ würden gern Fitness+ intensiver nutzen.
Sie sagen aber auch das sie keine Lust haben aufgrund der sprachlichen Barriere, weil sie dann mehr mit dem übersetzen oder auf den Bildschirmtext schauen beschäftigt sind als sich auf das richtige ausführen einer Übung.
Man könnte jetzt sagen: „ja ja immer diese ausreden“, aber dieser kleine Personenkreis geht auch regelmäßig ins Fitnessstudio, schwimmen mehrere Bahnen, fahren 20-30km Fahrrad an manchen tagen. 2 laufen sogar bei regionalen Marathons mit.
Faulheit kann es also nicht sein.
Es hätte soviel Potenzial. Man könnte zum Beispiel Trainingspläne oder zumindest Workout Empfehlungen auf Basis gesetzter Ziele und absolvierter Workouts anbieten. Die erforderlichen Fitnessdaten wären ja via Health verfügbar. So bleibt es ein halbgares Angebot, was im Grunde genommen nur eine wachsende Bibliothek von verschiedenen Workouts ist.
Apple sollte das einfach mal in die iCloud+ Subscription integrieren.
Für das was es aktuell bietet, kostet es einfach zu wenig. Wenn ich 10€ extra im Monat dafür berappen soll, dann erwarte ich auch einen vollständigen virtuellen Trainings Assistenten. Dann will ich einfach nur meine Ziele eingeben und einen maßgeschneiderten Trainingsplan + evtl. sogar Ernährungstipps haben.
Ich benutze Apple Fitness Plus gerne und regelmäßig. Habe schon mehrere Angebote ausprobiert, aber gerade die einfache Verfügbarkeit, dass es überall geht, Apple TV, Mac, iPad, etc und dass die Trainer so gut motivieren und gute Laune verbreiten spricht mich extrem an. Ein Workout mit Kyle, Kim oder Bakari z.B bringt extrem viel Spaß.
Von der Gesundheits-Chefin halte ich ziemlich viel!
Ich denke sie wird einige gute Ideen einbringen und gerade jetzt, wo auch die AirPods mit Sensoren ausgestattet werden sowie Health angepasst wird (in Hinblick auf KI), kann das richtig gut werden!
Einstellen wird Apple den Dienst mit Sicherheit erstmal nicht. Wir sind ja hier nicht bei Google ;D