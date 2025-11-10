AirTag-Preisfehler bei Apple: Bestellungen wurden schnell wieder storniert

Apple-Kunden in den USA haben sich am Wochenende nicht nur verwundert die Augen gerieben, sondern hatten zum Teil auch für kurze Zeit die Hoffnung, dass die Veröffentlichung einer neuen AirTag-Generation unmittelbar bevorsteht. Über die dortige Apple-Webseite konnte man ein Viererpack der Dingefinder vorübergehend für nur 29 Dollar bestellen – das ist der Preis, den man bei Apple USA normalerweise für einen einzelnen AirTag bezahlt.

Sämtliche Spekulationen über einen Ausverkauf der ersten Generation der AirTags haben sich allerdings kurze Zeit darauf ebenso zerschlagen, wie die Hoffnung, vier AirTags zum Schnäppchenpreis zu erhalten. Ganz offensichtlich hat es sich bei dem Angebot um einen Preisfehler gehandelt und Apple hat die Mehrzahl der zu dem versehentlich hinterlegten Preis aufgegebenen Bestellungen einige Stunden später ohne weitere Erklärungen mit dem kargen Hinweis, es seien in diesem Zusammenhang keinerlei Gebühren berechnet worden, storniert. Anscheinend ist es jedoch zumindest einem Teil der Nutzer gelungen, von dem Preisfehler zu profitieren, indem sie die AirTags noch vor der Preiskorrektur durch Apple online bestellt und anschließend direkt in einem Apple Store abgeholt haben.

Kommt dieses Jahr noch was?

Der Vorgang wirft allerdings zumindest die Frage auf, warum Apple überhaupt an diesem Eintrag in seinem Onlineshop herumgeschraubt hat. Die aktuelle Version der AirTags ist inzwischen deutlich über vier Jahre alt und gerüchteweise soll tatsächlich in Kürze eine neue Version erscheinen. Mittlerweile macht sich aber mehr und mehr die Meinung breit, dass dies erst Anfang 2026 geschieht. Ähnliches gilt für andere Apple-Geräte wie den HomePod und Apple TV. Auch hier machen immer wieder Gerüchte über ein unmittelbar bevorstehendes Update die Runde. Die Erwartungen, dass dies tatsächlich noch in diesem Jahr geschieht, schwinden jedoch mit jedem verstrichenen Kalendertag.