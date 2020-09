Apple erklärt: Die neue Home-Bildschirm-Verwaltung unter iOS 14

Mit neuen Videos will euch der Apple Support die Funktionen von iOS 14 näher bringen. Die ersten drei Veröffentlichungen greifen die Bereiche Home-Bildschirm, Nachrichten und Kamera auf. Die Videos stehen bislang allerdings nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Eine kompakte Zusammenfassung der neuen Funktionen rund um den Home-Bildschirm hält das Video „How to hide Home Screen pages and move apps on your iPhone“ bereit. Ihr bekommt hier erklärt, wie man den Home-Bildschirm verwaltet, wie die App Library funktioniert und wie man die Seiten des Home-Bildschirms ausblenden kann.

Das Video „Get to know group messages on your iPhone, iPad, and iPod touch“ geht auf die Möglichkeiten im Bereich der Nachrichten-Gruppen ein und zeigt wie man die Gruppen umbenennt oder Symbole ändert. Ein weiteres Video befasst sich dann noch mit der einhändigen Kamerabedienung auf dem iPhone.