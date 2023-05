Apple Design Awards: 34 Ausnahme-Apps sind nominiert

Überhaupt setzen auch in diesem Jahr wieder viele der nominierten Anwendungen zur Monetarisierung auf ein Abo-Modell. Welche Apps Apple letztlich mit dem prestigeträchtigen Preis auszeichnet, werden wir in zwei Wochen erfahren.

Besonderheiten der diesjährigen Kandidaten: Die Passenger Assistance -App für Menschen mit Behinderungen die im Nahverkehr auf Unterstützung angewiesen sind, ist nur in Großbritannien verfügbar. CAPCOMs Resident Evil Village ist gleich in zwei Kategorien nominiert und könnte Apples Designpreis sowohl im Bereich „Innovation“ als auch im Bereich „Visuals und Grafiken“ mitnehmen. Das „Malen nach Zahlen“-Spiel sticht. kann nur laden, wer ein aktives Abonnement bei Apples Spiele-Flatrate Apple Arcade gezeichnet hat.

Welche Anwendungen dabei um den von Apple ausgelobten Designpreis konkurrieren, hat Cupertino inzwischen öffentlich gemacht und die Kandidaten in den Kategorien „Inklusivität“, „Unterhaltung und Spaß“, „Interaktion“, „Sozialer Einfluss“, „Visuals und Grafiken“ sowie „Innovation“ in der hier abgedruckten Übersicht der Finalisten 2023 vorgestellt.

Erst gestern hat Apple bekanntgegeben , wann genau die so genannten Apple Design Awards in diesem Jahr vergeben werden sollen. Bis zur Ehrung der herausragenden App-Store-Downloads in sechs Kategorien verstreichen keine zwei Wochen mehr: Bereits am 6. Juni um 3:30 Uhr deutscher Zeit sollen die Apple Design Awards 2023 offiziell überreicht werden.

