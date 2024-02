Apple Cash jetzt „Taschengeldkonto“ mit eigener Kartennummer

Apple Cash ist eine auf dem Angebot der Kreditkarte Apple Card basierende Funktion. Apple-Kunden in den USA haben damit seit 2018 die Möglichkeit, über die Wallet-App oder per iMessage kleine Geldbeträge zu versenden, anzufordern und zu empfangen. Es handelt sich dabei um ein mehr oder weniger unabhängiges „Gelddepot“, auf dem sich beispielsweise aus der Nutzung der Apple Card resultierende Cashback-Zahlungen sammeln, das aber auch als „Taschengeldkonto“ für Familienmitglieder unter 18 Jahren eingerichtet und regelmäßig aufgefüllt werden kann.

Bislang lässt sich Apple Cash mangels einer eigenen Kartennummer ausschließlich in Verbindung mit Apple Pay verwenden. Dies soll sich mit iOS 17.4 allerdings ändern. Anwenderberichten zufolge kann man mit der aktuellen Beta-Version des für März angekündigten iOS-Updates auch eine virtuelle Kartennummer für Apple Cash generieren.

In der Folge haben Nutzer des von Apple angebotenen Bezahldienstes die Möglichkeit, Apple Cash auch dann zu verwenden, wenn Apple Pay nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die eigene Kartennummer erlaubt es, finanzielle Transaktionen dennoch direkt mit dem Apple-Cash-Guthaben und ohne den Umweg über das persönliche Bankkonto auszuführen. Bislang wird allerdings nur ein Teil der Nutzer der Beta-Version von iOS 17.4 beim Öffnen der Wallet-App auf diese neue Option hingewiesen.

Keine Hinweise auf eine Apple Card in Europa

Während diese Option für Nutzer in Deutschland nicht verfügbar und somit auch in der Praxis uninteressant bleibt, solange Apple seine Kreditkarte „Apple Card“ hierzulande nicht anbietet, kann man in der Weiterentwicklung des Angebots zumindest einen Beleg dafür sehen, dass Apple seine Präsenz auch in diesem, weit über die ursprünglichen Unternehmensziele hinausgehenden Bereich manifestieren will.

Konkretes zur Zukunft der Apple Card an sich lässt sich derzeit allerdings wenig finden. In den USA scheint Apple weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz für den noch aktuellen Partner Goldman Sachs zu sein und bezüglich eventueller Kooperationen in Deutschland und anderen Ländern ist absolut nichts zu hören. Apple ist für das Angebot der eigenen Kreditkarte auf einen mit entsprechenden Lizenzen ausgestatteten Partner in der Finanzbranche angewiesen.