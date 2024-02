Achtungserfolg: Bluesky zählt jetzt 4,5 Millionen Nutzer

Die Microblogging-Plattform Bluesky hat seit ihrer Öffnung vor einer Woche 1,3 Millionen neue Nutzer gewonnen. Das kann zwar nicht mit den Zahlen großer Anbieter wie zuletzt Threads konkurrieren, darf aber durchaus als Achtungserfolg eingestuft werden.

Insgesamt tummeln sich auf Bluesky inzwischen bereits 4,5 Millionen Nutzer weltweit. Anfangs war für die Anmeldung bei der Plattform allerdings ein Einladungscode erforderlich, diese Hürde wurde in der vergangenen Woche dann beiseite gelegt. Die Zahl der beim der ebenfalls als Twitter-Alternative gestarteten Dienst Mastodon registrierten Nutzer wird derzeit mit knapp 15 Millionen angegeben, hiervon wird inzwischen jedoch nur noch eine Million als monatlich aktiv geführt.

Bluesky erinnert nicht ohne Grund optisch sehr stark an vergangene Twitter-Zeiten. An der Entstehung der Plattform war der einstige Twitter-Chef Jack Dorsey maßgeblich beteiligt. Die Bluesky zugrunde liegenden Strukturen unterscheiden sich jedoch deutlich vom alten Twitter-Konzept. Dezentrale Strukturen sollen als Garant für Unabhängigkeit und die Möglichkeit zur offenen Kommunikation stehen. Dieses Prinzip befindet sich derzeit noch in der Umsetzung. Jedoch soll es Entwicklern künftig möglich sein, eigene Server in das Bluesky-Netz zu integrieren.

Neue Community-Richtlinien ab Freitag

Bluesky weist aktuell auch auf eine überarbeitete Version seiner Community-Richtlinien hin, die am Freitag in Kraft treten soll. Hier finden sich Änderungen integriert, die zusätzlichen Schutz für Minderjährige bieten sollen. Das Netzwerk kündigt darüber hinaus strengere Maßnahmen gegen Teilnehmer an, die Verbote umgehen und – wohl mit besonderem Blick auf die anstehenden US-Wahlen – politische Meinungen und Wähler unterdrücken wollen.

Interessant für Nutzer von Bluesky, die gerne mit Tweetdeck gearbeitet haben: Mit deck.blue steht auch für Bluesky eine vergleichbare Option zur Nutzung im Webbrowser bereit. Man kann sich dort mit seinen vorhandenen Bluesky-Nutzerdaten anmelden.

Als kleinen Service für Nutzer von Bluesky bieten auch wir unsere aktuellen Meldungen über die Plattform an. Ihr findet uns dort unter der Adresse ifun-news.bsky.social.