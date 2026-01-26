iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 245 Artikel

iOS 26.2.1 kommt in Kürze

Apple bringt neues Black Unity Armband und deutet Softwareupdate an
Apple erweitert sein Zubehörprogramm traditionell Ende Januar um eine neue Version des Black Unity Armbands für die Apple Watch. Das neue Modell lässt sich bereits online bei Apple bestellen und wird ab Mittwoch ausgeliefert sowie in den Ladengeschäften von Apple erhältlich sein.

Apple Watch Black Unity Connection Braided Solo Loop

Inzwischen bietet Apple somit drei verschiedene Versionen des Black Unity Armbands an. Beim neuesten Modell handelt es sich um ein geflochtenes Solo-Loop, das mit einer speziellen Webtechnik so produziert wurde, dass man beim Betrachten unterschiedliche Schattierungen von Rot, Grün und Schwarz wahrnimmt. Das Armband wird von Apple zum Preis von 99 Euro angeboten.

Auffällig ist, dass Apple in diesem Jahr keine begleitenden Hintergrundbilder für iPhone und Apple Watch angekündigt hat. Das schließt nicht aus, dass die Downloads dennoch demnächst zur Verfügung stehen beziehungsweise mit Updates für iOS und watchOS direkt in die Betriebssysteme integriert werden. Verwunderlich ist dies dennoch, denn über die vergangenen Jahre hinweg wurde im Zusammenhang mit der Ankündigung der Armbänder stets auf ein bald bereitgestelltes Softwareupdate verwiesen, das die neuen Grafiken in die Betriebssysteme integriert hat.

Ungeachtet der fehlenden Hinweise im Zusammenhang mit der Ankündigung des neuen Armbands für die Apple Watch, wissen wir dennoch, dass in den nächsten Tagen mit der Freigabe von iOS 26.2.1 zu rechnen ist. Der Hinweis darauf findet sich nämlich in der Pressemitteilung zu dem heute ebenfalls von Apple neu angekündigten AirTag der zweiten Generation.

Darin lässt sich lesen, dass für die neu eingeführte Möglichkeit zum Aufruf der „genauen Suche“ auf der Apple Watch mindestens watchOS 26.2.1 benötigt wird. Die neuen AirTags werden ebenfalls von Mittwoch an bei Apple erhältlich sein. Dem zufolge darf man davon ausgehen, dass wir entweder heute noch oder spätestens morgen iOS 26.2.1 und die entsprechenden Systemversionen für die restlichen Apple-Plattformen sehen werden.
  • Trump unterstützen und gleichzeitig ein neues Black Unity Band auf den Markt bringen. Blanker Hohn.

  • Was sagt denn Tims bester Kumpel, der orange Möchtegern-Autokrat dazu? Nicht das Tim da noch Ärger bekommt.

  • 99€ so wie jedes Braided Solo Loop.
    Verstehe jetzt den Aufschrei nicht.
    Einfach nicht kaufen.

  • Boah wird echt Zeit zu überdenken ob man sich die Kommentare noch geben möchte. In nahezu jedem Artikel findet sich eine Fülle an unsachgemäßen und unangebrachten Kommentaren.

    • Ich wäre ja dafür, Kommentarspalten abzuschalten. Früher gab es auch nicht in jedem Wurschtblatt eine Rubrik für Leserbriefe und es war um einiges entspanter. Wir alle wissen es doch, die sozialen Medien sind alles, nur häufig nicht sozial. Nur leben die Medien und iFun davon, dass wir uns hier tummeln. Und solange die Spalte hier offen ist, muss man gegen jedes Nazisprech, offen oder verdeckt, und jedes andere Geschwurbel gegenhalten.

    • +1 … es wäre ein Segen, wenn iFun die Funktion nachreichen würde, die Beiträge bestimmter User auszublenden. In Summe sind es ja doch immer die gleichen „Experten“, die hier eimerweise ihre Gülle auskippen

      • Naja, vielleicht ganz gut, dass die Jubelperser und die Jammerer sich gegenseitig ertragen, anstatt sich in ihrer kleinen Bubble zu radikalisieren.

  • Gibt es auch mal ein White Unity? Wieso wird immer nur in eine Richtung gedacht? Gibt doch nicht nur rechts oder links, weiss oder schwarz!!!

  • Warum müssen diese Leute immer eine besondere Behandlung bekommen? Wie zum Beispiel bei den iPhone Hintergründen. Ich würde mich auch mal über einen gescheiten Hintergrund freuen, der nicht etwas mit Pride oder ähnlichem zu tun hat. Das iPhone hat die schlechtesten Hintergründe überhaupt. Google ist da ganz weit vorne. Sogar der Apple TV hat bessere Hintergründe.

  • Warum wird sowas überhaupt von den Redakteuren gepostet. Das ist keine Meldung wert.

  • Ob das Band an der goldenen Watch auch so gut aussieht? Ist ja echt ein schickes Teil.

