iOS 26.2.1 kommt in Kürze
Apple bringt neues Black Unity Armband und deutet Softwareupdate an
Apple erweitert sein Zubehörprogramm traditionell Ende Januar um eine neue Version des Black Unity Armbands für die Apple Watch. Das neue Modell lässt sich bereits online bei Apple bestellen und wird ab Mittwoch ausgeliefert sowie in den Ladengeschäften von Apple erhältlich sein.
Inzwischen bietet Apple somit drei verschiedene Versionen des Black Unity Armbands an. Beim neuesten Modell handelt es sich um ein geflochtenes Solo-Loop, das mit einer speziellen Webtechnik so produziert wurde, dass man beim Betrachten unterschiedliche Schattierungen von Rot, Grün und Schwarz wahrnimmt. Das Armband wird von Apple zum Preis von 99 Euro angeboten.
Auffällig ist, dass Apple in diesem Jahr keine begleitenden Hintergrundbilder für iPhone und Apple Watch angekündigt hat. Das schließt nicht aus, dass die Downloads dennoch demnächst zur Verfügung stehen beziehungsweise mit Updates für iOS und watchOS direkt in die Betriebssysteme integriert werden. Verwunderlich ist dies dennoch, denn über die vergangenen Jahre hinweg wurde im Zusammenhang mit der Ankündigung der Armbänder stets auf ein bald bereitgestelltes Softwareupdate verwiesen, das die neuen Grafiken in die Betriebssysteme integriert hat.
iOS 26.2.1 kommt in Kürze
Ungeachtet der fehlenden Hinweise im Zusammenhang mit der Ankündigung des neuen Armbands für die Apple Watch, wissen wir dennoch, dass in den nächsten Tagen mit der Freigabe von iOS 26.2.1 zu rechnen ist. Der Hinweis darauf findet sich nämlich in der Pressemitteilung zu dem heute ebenfalls von Apple neu angekündigten AirTag der zweiten Generation.
Darin lässt sich lesen, dass für die neu eingeführte Möglichkeit zum Aufruf der „genauen Suche“ auf der Apple Watch mindestens watchOS 26.2.1 benötigt wird. Die neuen AirTags werden ebenfalls von Mittwoch an bei Apple erhältlich sein. Dem zufolge darf man davon ausgehen, dass wir entweder heute noch oder spätestens morgen iOS 26.2.1 und die entsprechenden Systemversionen für die restlichen Apple-Plattformen sehen werden.
