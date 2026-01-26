Neue Systemversionen 26.2.1
AirTag-Unterstützung: Apple veröffentlicht Updates für iOS und watchOS
Wir haben heute Nachmittag bereits darauf hingewiesen, dass in Kürze mit Updates für das iPhone, iPad und die Apple Watch zu rechnen ist. Jetzt stehen neue Aktualisierungen für die Betriebssysteme von Apple bereit.
Apple hat iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 und watchOS 26.2.1 veröffentlicht. Die Updates sorgen dafür, dass sich die von Mittwoch an erhältlichen neuen AirTags in ihrem vollen Funktionsumfang mit Apples Mobilgeräten verwenden lassen.
Unterstützung für AirTag 2
Der Beschreibungstext zu den neu veröffentlichten Updates für Apples Betriebssysteme für Mobilgeräte fällt knapp aus. Im Fokus steht die Unterstützung der neuen AirTag-Generation. Darüber hinaus bringen iOS 26.2.1 & Co. eine Reihe von nicht näher von Apple beschriebenen Fehlerbehebungen.
Die neuen AirTag-Modelle setzen der Ankündigung von Apple zufolge iOS 26 auf dem iPhone und iPadOS 26 auf dem iPad zwingend voraus. Diese Vorgabe bezieht sich allerdings vor allem auf die Einbindung der Geräte in das persönliche Apple-Konto und den Zugriff darauf. Ihre Position sollten die neuen AirTags auch mit Geräten teilen können, die mit älteren Software-Versionen arbeiten.
Voraussetzungen für „Genaue Suche“
Auch gilt es zu beachten, dass die von Apple angekündigten Verbesserungen bei der „Genauen Suche“ voraussetzen, dass die genutzten Geräte über Apples Ultrabreitband-Chip der 2. Generation verfügen. Dies schränkt die zusätzlichen Möglichkeiten dahingehend ein, dass sie nur im Zusammenspiel mit den letzten drei iPhone-Generationen, also den Modellen der Produktreihen iPhone 15, iPhone 16 und iPhone 17 sowie dem iPhone Air verfügbar sind. Das iPhone 16e stellt dabei eine Ausnahme dar, da Apple in diesem Gerät noch die erste Generation des Ultrabreitband-Prozessors verbaut hat.
Mit dem Update auf watchOS 26.2.1 kommt zudem die Unterstützung für die ebenfalls heute von Apple angekündigte Möglichkeit, die „Genaue Suche“ beim AirTag 2 auch auf der Apple Watch zu verwenden. Zu beachten ist hier, dass dafür mindestens eine Apple Watch Series 9 oder eine Apple Ultra 2 erforderlich ist.
Kann ich mit einem iPhone auch ein anderes suchen, mit Richtung und Entfernung, usw, so wie ich mit dem iPhone ein AirTag suchen kann?
Ja, man kann Personen in „Wo ist?“ mit der genauen Suche finden, wenn der Standort geteilt wird.
Sind aber beides meine iPhones, also keine fremde Person.
Cool iPhone 5s und iPad Air erste Generation bekommt auch ein kleines Update. Hut ab !!
Tatsache. iOS 12.5.8 für das iPhone 5S lädt gerade bei mir.
Zertifikatserneuerung für iMessage, FaceTime und Geräteaktivierung um auch nach Januar 2027 noch zu funktionieren.
Derweil kann der Safari nicht einmal mehr die Webseite vom SPIEGEL darstellen auf dem selben Gerät, dito der Chrome Browser.
Zertifikatserneuerung mit iOS 12.5.8 auf dem iPhone 5s zur Geräteaktivierung, Facetime und iMessage über Januar 27 hinaus, lädt gerade bei mir. Derweil können weder Safari noch Google Chrome auch nur die Website vom Spiegel auf dem Gerät darstellen…
Schade eigentlich.
@iPhone-ticker das 16e hat überhaupt kein UWB!
Ja, allerdings kommuniziert das Apple auch nur Bruchstückhaft und unvollständig. UWB gibt es laut dieser Seite seit dem iPhone 11 (bis auf das 16e)
https://support.apple.com/de-de/109512
Auf den technischen Daten Seiten von Apple ist gar nichts (auch z.B. beim 16) von UWB zu lesen.