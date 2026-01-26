iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 245 Artikel

Offline-Navigation ohne iPhone möglich

Komoot erweitert iOS-App um eigenständige Apple-Watch-Version
26 Kommentare 26

Beim Blick auf die Outdoor-App Komoot sind wir seit der Übernahme durch den App-Verwerter Bending Spoons hin und hergerissen. Einerseits ist Komoot aus unserer Sicht weiterhin die beste Outdoor-App für Deutschland und vermutlich auch das restliche Europa. Super ärgerlich ist allerdings, dass auch jene Nutzer, die in der Vergangenheit per Einmalkauf einzelne Regionen oder die weltweiten Karten freigeschaltet haben, regelmäßig Abo-Werbung wegdrücken müssen.

Jedenfalls kann man Bending Spoons nicht vorwerfen, dass sie Komoot nicht weiterentwickeln. Die ursprünglichen Befürchtungen sind mittlerweile zerstreut und mit der neu verfügbaren Version 2026.4.0 wurde die iOS-Version von Komoot um eine eigenständige App für die Apple Watch erweitert.

Die einzige Voraussetzung für die Nutzung der Apple-Watch-App ist eine freigeschaltete Kartenregion. Erfreulicherweise lässt sich Komoot auch ohne Premium-Abo auf der Apple Watch verwenden.

Navigation und Karten auf der Uhr

Die Apple-Watch-App von Komoot ermöglicht es, Routen direkt am Handgelenk zu nutzen und Aktivitäten aufzuzeichnen, ohne ein Smartphone mitführen zu müssen. Gespeicherte Touren lassen sich offline starten.

Komoot Apple Watch

Während der Navigation werden fortlaufend zentrale Daten wie zurückgelegte Distanz, verbleibende Strecke, aktuelle Höhe und weitere Werte aktualisiert. Ergänzend steht ein Höhenprofil der gesamten Route zur Verfügung. Nach Abschluss einer Aktivität zeigt die App eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Kennzahlen und einer Kartenansicht der absolvierten Strecke an.

Komoot Apple Watch 1

Hochauflösendes Kartenmaterial soll Wege, Trails und Straßendetails exakt darstellen. Die Karten lassen sich auf der Uhr zoomen und verschieben, um die Umgebung zu erkunden. Je nach gewählter Sportart werden unterschiedliche Kartenelemente wie Wandersymbole, offizielle Radwege oder Mountainbike-Strecken eingeblendet.

Ausblick auf kommende Funktionen

Komoot hat bereits die nächsten Verbesserungen für seine Apple-Watch-App angekündigt. So soll künftig eine laufende Synchronisierung von Routenänderungen zwischen iPhone und Uhr möglich sein.

Auch eine Zwischenspeicherung mehrerer Aktivitäten für den späteren Upload, eine automatische Neuberechnung bei Abweichungen von der geplanten Strecke sowie die Möglichkeit, den eigenen Standort in Echtzeit mit ausgewählten Kontakten zu teilen, seien in Arbeit.

26. Jan. 2026 um 17:09 Uhr


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie zwischenzeitlich weg war? Vor Jahren hab ich das Ding jedenfalls schon mal benutzt. Hat nur nicht sonderlich gut funktioniert, wie eben fast alle 3rd party Apple Watch Apps

    Antworten Melden

  • Klasse, bieten die auch leistungsfähige Lupen an Umzug dem mikroskopisch kleinen Display was erkennen zu können? ;-)

    Antworten Melden

  • Auf keinen Fall. Schau mal auf den Datenschutz was die von dir für Daten erheben. Sogar Gesundheitsdaten – das geht gar nicht und ist ein no-Go.

    Antworten Melden

  • Offline ist halt so eine Sache. Ist man in den Bergen und hat keine Internet Verbindung, funktioniert das Planen bzw. ändern der gespeicherten Route am iPhone nicht! Dieses Problem haben die anderen „offline“ Wanderapps leider auch. Trotz heruntergeladenen Kartenmaterials. Das würde ich aber von solchen Apps erwarten.

    Antworten Melden

  • Die nervige Abo-Werbung beim Aufrufen der App scheint endlich weg zu sein!

    Antworten Melden

  • Leider speichert/schreibt Komoot die Trainings in der Fitness App ohne GPS und ohne Kalorienverbrauch.

    Antworten Melden

  • Sagen wir es mal so, hat sich stets bemüht…
    Denn eine App, die sich auf der Apple Watch nicht wirklich schließen lässt und immer wieder hoch poppt obwohl man sie wirklich schließt, das passt nicht. Ich hoffe man kann das ändern, denn wenn ich sage schließen heißt es bei mir schließen.

    Antworten Melden

  • Ich kann hier workoutdoors sehr empfehlen, da kann man gpx tracks hinterlegen, ohne Handy navibieren usw.

    Antworten Melden

  • Outdooractive hat bei mir schon vor eineinhalb Jahren Komoot abgelöst.

    Antworten Melden

