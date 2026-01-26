Offline-Navigation ohne iPhone möglich
Komoot erweitert iOS-App um eigenständige Apple-Watch-Version
Beim Blick auf die Outdoor-App Komoot sind wir seit der Übernahme durch den App-Verwerter Bending Spoons hin und hergerissen. Einerseits ist Komoot aus unserer Sicht weiterhin die beste Outdoor-App für Deutschland und vermutlich auch das restliche Europa. Super ärgerlich ist allerdings, dass auch jene Nutzer, die in der Vergangenheit per Einmalkauf einzelne Regionen oder die weltweiten Karten freigeschaltet haben, regelmäßig Abo-Werbung wegdrücken müssen.
Jedenfalls kann man Bending Spoons nicht vorwerfen, dass sie Komoot nicht weiterentwickeln. Die ursprünglichen Befürchtungen sind mittlerweile zerstreut und mit der neu verfügbaren Version 2026.4.0 wurde die iOS-Version von Komoot um eine eigenständige App für die Apple Watch erweitert.
Die einzige Voraussetzung für die Nutzung der Apple-Watch-App ist eine freigeschaltete Kartenregion. Erfreulicherweise lässt sich Komoot auch ohne Premium-Abo auf der Apple Watch verwenden.
Navigation und Karten auf der Uhr
Die Apple-Watch-App von Komoot ermöglicht es, Routen direkt am Handgelenk zu nutzen und Aktivitäten aufzuzeichnen, ohne ein Smartphone mitführen zu müssen. Gespeicherte Touren lassen sich offline starten.
Während der Navigation werden fortlaufend zentrale Daten wie zurückgelegte Distanz, verbleibende Strecke, aktuelle Höhe und weitere Werte aktualisiert. Ergänzend steht ein Höhenprofil der gesamten Route zur Verfügung. Nach Abschluss einer Aktivität zeigt die App eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Kennzahlen und einer Kartenansicht der absolvierten Strecke an.
Hochauflösendes Kartenmaterial soll Wege, Trails und Straßendetails exakt darstellen. Die Karten lassen sich auf der Uhr zoomen und verschieben, um die Umgebung zu erkunden. Je nach gewählter Sportart werden unterschiedliche Kartenelemente wie Wandersymbole, offizielle Radwege oder Mountainbike-Strecken eingeblendet.
Ausblick auf kommende Funktionen
Komoot hat bereits die nächsten Verbesserungen für seine Apple-Watch-App angekündigt. So soll künftig eine laufende Synchronisierung von Routenänderungen zwischen iPhone und Uhr möglich sein.
Auch eine Zwischenspeicherung mehrerer Aktivitäten für den späteren Upload, eine automatische Neuberechnung bei Abweichungen von der geplanten Strecke sowie die Möglichkeit, den eigenen Standort in Echtzeit mit ausgewählten Kontakten zu teilen, seien in Arbeit.
Endlich!
hhmmmmm, warum?
Mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie zwischenzeitlich weg war? Vor Jahren hab ich das Ding jedenfalls schon mal benutzt. Hat nur nicht sonderlich gut funktioniert, wie eben fast alle 3rd party Apple Watch Apps
Klasse, bieten die auch leistungsfähige Lupen an Umzug dem mikroskopisch kleinen Display was erkennen zu können? ;-)
Hast du deine Lupe gefunden?
Alternativ solltest du deine Brille aufsetzen oder schleunigst zum Augenarzt deines Vertrauens! Man kann alles erkennen ;)
Auf keinen Fall. Schau mal auf den Datenschutz was die von dir für Daten erheben. Sogar Gesundheitsdaten – das geht gar nicht und ist ein no-Go.
Die kannst du verweigern, alternativ aber auch einfach versuchen zu verstehen was Komoot ist und wie es funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich mehr Aufwand als sich hier anonym künstlich aufzuregen.
Oh Gott, die werden die dann sofort an die Ärztekammer und die Russen übermitteln. Diese absurde Datenschutzphobie geht mit auf den Zeiger.
Komoot analysiert ja durchaus auch deine Vitalwerte während der Aktivität. Oder berechnet die Route/Zeit aufgrund deiner Schrittlänge exakter.
Also? Was ist daran jetzt so fatal, dass die deine Gesundheitsdaten angucken?
Offline ist halt so eine Sache. Ist man in den Bergen und hat keine Internet Verbindung, funktioniert das Planen bzw. ändern der gespeicherten Route am iPhone nicht! Dieses Problem haben die anderen „offline“ Wanderapps leider auch. Trotz heruntergeladenen Kartenmaterials. Das würde ich aber von solchen Apps erwarten.
Das ist genau das Thema was mich am meisten stört. Wenn ich alle Karten offline habe und es gibt ja explizit diese Funktion dazu. Dann erwarte ich, dass die App mir auch ein umplanen oder neu planen der Route ohne Internetverbindung ermöglicht denn warum sollte ich sonst offline Karten runterladen gcslr, damit ich navigieren kann
Jap, so etwas kann man dann wirklich erwarten.
Wenn ich regelmäßig in den Bergen wäre würde ich ein Garmin GPS nutzen.
Die nervige Abo-Werbung beim Aufrufen der App scheint endlich weg zu sein!
Nein, stimmt nicht.
Leider speichert/schreibt Komoot die Trainings in der Fitness App ohne GPS und ohne Kalorienverbrauch.
Das ist ein Geund warum ich mit der App nicht so richtig warm werde. Wenn es nicht unbedingt um die Planning geht das ist Cyclemeter evtl. eine Alternative. Damit hab ich Streckenaufzeichnung mit allem was ich brauch + Vitalwerte.
Immer noch ohne Kalorien Verbrauch? Traurig…..
Leider. Support angeschrieben: „wir haben Deine Anregung an die Produktabteilung weitrtgegeben“.
Denn eine App, die sich auf der Apple Watch nicht wirklich schließen lässt und immer wieder hoch poppt obwohl man sie wirklich schließt, das passt nicht. Ich hoffe man kann das ändern, denn wenn ich sage schließen heißt es bei mir schließen.
Ich kann hier workoutdoors sehr empfehlen, da kann man gpx tracks hinterlegen, ohne Handy navibieren usw.
Die nutze ich auch seit Jahren. Absolute Empfehlung für outdoor Enthusiasten
Outdooractive hat bei mir schon vor eineinhalb Jahren Komoot abgelöst.