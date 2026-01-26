Komoot erweitert iOS-App um eigenständige Apple-Watch-Version

Beim Blick auf die Outdoor-App Komoot sind wir seit der Übernahme durch den App-Verwerter Bending Spoons hin und hergerissen. Einerseits ist Komoot aus unserer Sicht weiterhin die beste Outdoor-App für Deutschland und vermutlich auch das restliche Europa. Super ärgerlich ist allerdings, dass auch jene Nutzer, die in der Vergangenheit per Einmalkauf einzelne Regionen oder die weltweiten Karten freigeschaltet haben, regelmäßig Abo-Werbung wegdrücken müssen.

Jedenfalls kann man Bending Spoons nicht vorwerfen, dass sie Komoot nicht weiterentwickeln. Die ursprünglichen Befürchtungen sind mittlerweile zerstreut und mit der neu verfügbaren Version 2026.4.0 wurde die iOS-Version von Komoot um eine eigenständige App für die Apple Watch erweitert.

Die einzige Voraussetzung für die Nutzung der Apple-Watch-App ist eine freigeschaltete Kartenregion. Erfreulicherweise lässt sich Komoot auch ohne Premium-Abo auf der Apple Watch verwenden.

Navigation und Karten auf der Uhr

Die Apple-Watch-App von Komoot ermöglicht es, Routen direkt am Handgelenk zu nutzen und Aktivitäten aufzuzeichnen, ohne ein Smartphone mitführen zu müssen. Gespeicherte Touren lassen sich offline starten.

Während der Navigation werden fortlaufend zentrale Daten wie zurückgelegte Distanz, verbleibende Strecke, aktuelle Höhe und weitere Werte aktualisiert. Ergänzend steht ein Höhenprofil der gesamten Route zur Verfügung. Nach Abschluss einer Aktivität zeigt die App eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Kennzahlen und einer Kartenansicht der absolvierten Strecke an.

Hochauflösendes Kartenmaterial soll Wege, Trails und Straßendetails exakt darstellen. Die Karten lassen sich auf der Uhr zoomen und verschieben, um die Umgebung zu erkunden. Je nach gewählter Sportart werden unterschiedliche Kartenelemente wie Wandersymbole, offizielle Radwege oder Mountainbike-Strecken eingeblendet.

Ausblick auf kommende Funktionen

Komoot hat bereits die nächsten Verbesserungen für seine Apple-Watch-App angekündigt. So soll künftig eine laufende Synchronisierung von Routenänderungen zwischen iPhone und Uhr möglich sein.

Auch eine Zwischenspeicherung mehrerer Aktivitäten für den späteren Upload, eine automatische Neuberechnung bei Abweichungen von der geplanten Strecke sowie die Möglichkeit, den eigenen Standort in Echtzeit mit ausgewählten Kontakten zu teilen, seien in Arbeit.