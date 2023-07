Apple bietet Song-Erkennung für TikTok, Instagram und YouTube

Die Shazam-App versteht sich beim Aufruf über das Kontrollzentrum schon länger auf die Identifikation beliebiger Inhalte. Dies gilt auch für Audioinhalte, die vom iPhone über verbundene AirPods wiedergegeben werden. Anwender mit Musik-Streaming-Konten bei Spotify oder Apple Music können sich die von Shazam erkannten Songs zudem in einer Wiedergabeliste im präferierten Dienst sichern lassen und haben so jederzeit Zugriff auf die zuletzt mit Shazam identifizierten Songs.

Die jetzt im App Store erhältliche Version 15.36 ist nun auch ganz offiziell in der Lage, die Audiospuren von TikTok-, Instagram- und YouTube-Videos zu identifizieren, wenn die Shazam-Erkennung nicht über das Kontrollzentrum angestoßen wurde, sondern über den blauen Knopf direkt in der Shazam-App.

