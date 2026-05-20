Mehrere hundert Mitarbeiter betroffen
Apple bestellt künftig in China: Vartas „AirPods-Werk“ vor dem Aus
Der Batteriehersteller Varta verliert seinen wichtigsten Kunden im Geschäft mit kleinen Lithium-Ionen-Zellen. Apple wird ab Herbst 2026 keine sogenannten CoinPower-Knopfzellen mehr aus der Produktion im bayerischen Nördlingen beziehen. Die Batterien kommen bislang vor allem in den AirPods zum Einsatz. Für den Standort hat die Entscheidung weitreichende Folgen.
Nach Angaben des Unternehmens steht die spezialisierte Fertigung in Nördlingen damit vor dem Aus. Rund 350 Arbeitsplätze sind betroffen. Auch in der Zentrale im baden-württembergischen Ellwangen sollen Stellen wegfallen. Varta spricht von einschneidenden Konsequenzen und kündigt Gespräche mit dem Betriebsrat an.
Abhängigkeit von Apple als Risiko
Die kleinen wiederaufladbaren Knopfzellen galten lange als eines der Schlüsselprodukt des Unternehmens. Varta hatte die Fertigung in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, nachdem Apple hohe Stückzahlen für seine drahtlosen Ohrhörer nachfragte. Die dafür aufgebauten Produktionslinien wurden mit Krediten finanziert und offenbar fast ausschließlich auf diesen Kunden ausgerichtet.
Bereits 2022 geriet das Unternehmen dadurch unter Druck. Damals ließ die Nachfrage nach AirPods nach und Apple verteilte Aufträge auf mehrere Zulieferer. Die Auslastung der Anlagen sank deutlich. Zeitgleich bereitete Apple bereits die nächste Generation seiner Ohrhörer vor.
Nun endet die Zusammenarbeit offenbar vollständig, obwohl alle unter Hochruck an neuen AirPods-Modellen arbeitet. Nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld setzt Apple künftig auf andere Anbieter. In Branchenkreisen wird davon ausgegangen, dass vor allem der Preis den Ausschlag gegeben hat.
Varta verliert 350 Jobs
Die Entscheidung steht im Kontrast zu Apples bisherigen Aussagen über seine Rolle als Arbeitgeber und Auftraggeber in Europa. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren wiederholt auf Investitionen und geschaffene Arbeitsplätze in Deutschland und Europa verwiesen, zuletzt etwa beim Ausbau seines Chip-Design-Zentrums in München. Die Fertigung in Nördlingen war über Jahre eng auf die Anforderungen Apples zugeschnitten worden.
Nach Angaben der F.A.Z. hatte Firmenchef Michael Ostermann noch im vergangenen Jahr erklärt, dass die Lithium-Ionen-Technik ein zentraler Baustein für die Zukunft des Unternehmens bleiben solle. Die CoinPower-Zellen galten dabei als technologisch anspruchsvolles Produkt mit hoher Energiedichte auf engem Raum.
Wir müssen die Abhängigkeit von China verringern. Aber die Chinesen sind halt billiger.
Noch. Und auch nur kurzfristig bemessen in Euro/Dollar.
Vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir Produkte solcher Firmen kaufen?!
Dann mach ein Smartphone auf IPhone Niveau mit nur Teilen aus Deutschland/Europa aber natürlich nicht teurer als ein iPhone Xiaomi etc
Würde es kaufen
Na dann darfst du ja gar nichts mehr kaufen…
Also ein (gieriges) US-amerikanisches Unternehmen entzieht einem deutschen Unternehmen, warum auch immer, einen Auftrag und „Schuld“ ist eine angebliche Abhängigkeit von China? Hat vielleicht sogar Putin seine Finger im Spiel?
Leider ein weiterer Schritt in die Deindustrialisierung unseres Landes. Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter. Wir spielen leider schon lange keine Rolle mehr durch unsere hohen Kosten. China lacht über unsere co2-Abgabe
Immer wieder die gleichen Narrative. Wenn es nur so einfach wäre…
+1
Ist es leider. Sieht man ja an China oder den Ländern die günstiger Produzieren können.
+1
Jawohl! Während die Welt zunehmend die Nase voll vom CO2-Diskurs hat, fährt Deutschland weiterhin in die Sackgasse, weil wir angeblich alle sonst den Hitzetod sterben und damit (die Welt retten). Das wird jetzt bis zum bitteren Ende durchgezogen. Eher reitet ein Kamel durch das Nadelöhr, als der Deutsche diesen Fehler zugibt. Bin gespannt wann es Rettungspakete für Deutschland gibt. ;-)
während china schon längst im großen stil auf erneuerbare setzt.
ich dachte, der klimawandel würde eher von androidusern und putinfanboys geleugnet, aber ok, apple hat trump ja auch nen hässlichen goldklumpen geschenkt…
+1
Als ob die CO2 Abgabe das Problem wäre…
Ja. Eines der vielen Problem!!!
Das IST definitiv ein Problem!!!
Wahnsinn, was hier gelabert wird. Ich bin auch kein experte auf dem gebiet, aber alle, die hier über die co2 abgabe ablästern, sollen bitte mal selbst in china arbeiten gehen. Der günstige preis kommt unter anderem durch die günstigen mitarbeiter zustande. Auf deren rücken wird alles ausgetragen. Und eine Krankenversicherung ist da auch nicht dabei, bekommt einer krebs, ist das ein finanzieller ruin für die ganze familie. Finde es schon lustig, dass hier immer geglaubt wird, die verhältnisse sind wie in deutschland, nur die co2 abgabe ist anders…
++1
#MstrBrigthside
1+++
aber das bekommst Du einigen Leuten nicht erklärt
dafür leben Die zu sehr in Ihrer Blase und haben die Intelligenz
abgegeben und hören nur noch auf Schreihälse
die eine klare Anti Deutsche pro Putin Linie folgen
So ist es. Der durchschnittliche Arbeitslohn in China beträgt um die 14.000 Euro im Jahr, also nicht mal 1.200 Euro im Monat. Zum Vergleich: ca. 60.000 Euro in Deutschland. Da spielt das Fitzelchen CO₂-Abgabe genau Null Rolle im Vergleich.
Nein, die CO2 Abgabe ist das Problem… Warum sollten andere Faktoren eine Rolle spielen?! Einfache Parolen für einfache Menschen. Das nutzen Populisten und einfach gestrickte Menschen fallen drauf rein.
Wobei ich sagen muss, dass ich es eine Frechheit finde, dass das Geld nicht – wie versprochen – als Klimageld ausgezahlt wird.
Auf die Idee das die Arbeitsbediungungen in China einfach unterirdisch sind, und deswegen so viel günstiger dort produziert wird, kommst Du nicht.
Der Arbeiter wird ausgebeutet, damit Apple noch mehr Marge erzielen kann.
Von dem was ein Arbeiter in China „verdient“ könntest Du Dir hier nichtmal einen Wocheneinkauf leisten.
Ich denke niemand will in diesem Bereich mit China „mithalten“.
Warst du schon einmal in einer chinesischen Fabrik, die unter amerikanischer oder europäischer Zusammenarbeit produziert? Falls nicht, bitte ganz leise sein und weiterhin den Lügen deutscher Medien glauben!
So wie wir über deren Nummernschild-Lotterie für Verbrenner lachen? Wäre dir das denn die liebere Option?
Sowohl der CO2 Preis, sowie auch deren Lotterie haben das gleiche Ziel: Die Reduktion von fossilen Energiequellen…
korrekt
Man zieht halt dahin, wo Energie preiswerter ist.
Hauptsache, wir bauen unsere Windparks weiter aus und pflastern die Grünflächen weiter mit Solaranlagen voll, damit wir uns dann irgendwann auf die Schulter klopfen können als einziges Land CO2 neutral zu sein – um jeden Preis….
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach…
+1
Exakt das!
+1
Dann geh mit besten Beispiel voran…
Dann schau doch mal nach USA, die stellen grad auch auf erneuerbare um und können uns dann ihr Gas verkaufen (was sie selber nicht mehr brauchen.
Oder schau Dir China an, so massiv wie die Chinesen baut derzeit kein anderes Land seine Solar Industrie aus.
Muss also was dran sein, an der erneuerbaren Energie…
Wenn du dich ja ach so gut mit China auskennst, kannst du uns hier sicher auch erzählen, wie viele Kohlekraftwerke China derzeit pro Jahr ans Netz nimmt, wie viele noch beplant und gebaut werden und, jetzt kommt der grösste Lacher, zu welchem Zeitpunkt China zugesagt hat, CO2 zu verringern! Na? Passt nicht so ganz ins Narrativ und lässt du deshalb weg?
Genau das wird eben überall verschwiegen. Die bauen alles aus. Atom eben auch! Wir dagegen bauen alles ab und sprengen Kraftwerke, die noch immer gut waren, in die Luft!
Wo waren die Kraftwerke denn noch gut? Laber doch keinen 0815 gelogenen Stammtischscheiß! Man hat die Atommeilerbetreiber damals klar gefragt: 1.) ist der Weiterbetrieb sichergestellt? ANTWORT: Nein, massive Reparaturen notwendig. 2.) lohnen sich die Investitionen für einen Weiterbetrieb? ANTWORT: Nein! Keiner der Betreiber wollte dafür am Ende einstehen. Forderung damals: staatliche Subventionierung analog Frankreich-Modell. Dann hätten wir Strom für 0,19 Cent Subventioniert. Die anderen 30 Cent je kW hast du dann über deine Steuern bezahlt. Schönen guten Morgen!
Chinas AKW Strom-Anteil 2024 4,5%
USA stellen auf erneuerbare Energien um? Trump hat erst die Tage 5 Windparks den Stecker gezogen. Soviel zur Realität in den USA
Vollkommen richtig was Sie hier schreiben.
Außerdem so lange keine großen Köpfen dabei rollen ist das ja auch nicht so schlimm. Sind ja nur 300-400 Arbeitsplätze. Die können sich ja schnell mal was anderes suchen und mal so 100km Arbeitsweg sind ja auch zumutbar bei den Kraftstoffpreisen.
Armutszeugnis Deutschland.
Dir ist aber klar, dass erneuerbare Energien das günstigste ist langfristig, oder? Ohne Subventionen würde kein Unternehmen der Welt Atomstrom als Geschäft sehen. Fracking ist die teuerste Energiegewinnung überhaupt und für Kohleabbau sind wir drüber weg..also was ist Deiner Meinung nach, besser? Ehrliche Frage: was? Ich lerne gerne dazu.
Ach und Wind und Sonne wird ja so gar nicht subventioniert, oder wie?
Daran wird es sicherlich liegen (Ironie).
Kann mich da den anderen nur anschließen. Wer keine Ahnung g hat einfach mal …….. China treibt den Ausbau erneuerbarer Energien in einem wesentlich schnellerem Tempo voran als wir in Deutschland. Und was sagte nun ? Davon abgesehen das Solar und Windenergie die mit Abstand am günstigsten produzierte Energie ist. Heißt also mehr erneuerbare gleich geringer Strompreis pro kWh. Also was soll an diesem Ausbau bitte schlecht sein ?
Frag die unselig agierende Frau Reiche. ;)
Vermutlich liest er das alles nicht mal, weil er den nächsten Post schon gelesen hat ;-)
Aber recht habt ihr. Ich sehe das auch alternativlos.
Bezogen auf Varta, zu wenig diversifiziert. Das ist immer schlecht, zu stark von einem Abhängig zu sein.
Genau so sehe ich es auch.
Wenn ich mich 100% auf einen Abnehmer fokussiere und nicht versuche weitere zu „bedienen“ dann habe ich halt am Ende das Nachsehen. Da hilft auch keine Energiereduktion oder was auch immer.
Wahrscheinlich steckt noch mehr dahinter. Die Pods werden in Asien zusammengebaut. Wenn ich Batterien in Europa produziere muss ich sie dort hin bringen. Transport kostet durch höhere Transportkosten (Kriege etc. ) einfach viel Geld.
Oh man. Gerade weil Regenerative Energien ausgebaut werden wird der Strompreis sinken. Und damit wird man wettbewerbsfähiger. Manche kapieren es einfach nicht.
Ja genau, wie die Gas Katy
Wir exportieren mehr Strom und trotzdem bleibt der Strompreis auf einem der höchsten Niveaus in Europa. Dann werden noch intakte Wälder für Windparks geopfert, gleichzeitig stehen auf der anderen Seite des Tales zig Windräder still weil der Strom nicht benötigt wird. Macht Sinn ?
Man zieht halt dahin, wo die Leute für 1.200 Euro im Monat (Schnitt) arbeiten. Lasst doch das Narrativ bleiben, dass das an den Energiekosten liegt. Die Lohnkosten in Deutschland sind einfach so hoch, dass sie für Commodity-Produkte wie Akkus keine konkurrenzfähige Produktion mehr erlauben. Also vegiwhopper: Statt gegen regenerative Energien (auf die auch China in großem Maßstab setzt mir inzwischen 35% am Energiemix in China) zu wettern, kannst Du gern für 1.200 Euro im Monat arbeiten gehen, um unsere Industrie zu retten – das würde mehr helfen als jeder Verzicht auf Erneuerbare (die übrigens so ganz nebenbei noch die günstigste Form der Stromerzeugung sind).
Unabhängig von den Lohnkosten und der Tatsache, dass China viel billigen Solarstrom hat, sehe ich als eines der Hauptprobleme, dass es im ‚Westen‘ kaum noch Abnehmer für solche Produkte gibt. Varta kann nicht einfach den Kunden wechseln, weil außerhalb von China fast niemand mehr solche Produkte fertigt. Und die Chinesen setzen auf Chinesische Zulieferer, da das für sie einfacher und billiger ist. Das sind keine Managementfehler, dass ist schon ein sehr viel größeres gesellschaftliches Problem, das auch die Politik nicht lösen kann, da sie kein Geld erschaffen kann. Jeder einzelne muss in seiner Tätigkeit auf Dauer international konkurrenzfähig sein. Das einzige was die Politik dafür leisten kann, ist Bürokratieabbau.
Klingt nach Managementfehler. Aber die werden sicher trotzdem einen Bonus bekommen, währen die Arbeiter zum Amt dürfen …
Annahme – Mutmaßung – Gerüchte – Selbsterfundenes?
Naja, man kann halt nicht das Klima retten und gleichzeitig gute Jobs erhalten. Energiekosten sind bei der Herstellung von Knopfzellen das Zünglein an der Waage. Und die senkt sich nicht zu unseren Gunsten.
Man kann die Energiekosten langfristig ausschließlich senken, indem erneuerbare Energien ausgebaut werden.
Das Ziel ist klar, keine Frage. Aber der Weg dorthin darf nicht mit „Leichen“ gepflastert sein.
So viel Bullshit auf einen Haufen! Weltweit ist Atomstrom am günstigten und am sicherten!
@Clinnt: Magst Du da eine Quelle benennen? Alle Quellen, die ich finden, sagen, dass Kernenergie Gestehungskosten von 13-49 Cent/kWh hat (je nach Laufzeit der Kraftwerke), Wind Offshore 5,5-10 Cent, Wind Onshore 4-9 Cent, Und Photovoltaik 4-14 Cent.
Daher würden mich die Quellen für Deine Aussage, Atomstrom sei am günstigsten, interessieren.
So viel Dummheit auf einem Fleck! Bitte mach dich erstmal schlau, bevor du solche Stammtischparolen von dir gibst – ist ja echt nicht zu ertragen …
+1
Wenn man 100 Jahre falsch abgebogen und in die falsche Richtung marschiert ist, kann man nicht erwarten, nach 100 Metern ein Abzweigung zu finden, die einen wieder auf den richtigen Weg bringt.
Schon in den 80ˋ ern wiesen die Verfasser von „Global 2000“ darauf hin, dass trotz Umkehr der Rückweg zu lang wäre, um die Umweltprobleme zu lösen. Also ist man mutig weiter in die Sackgasse reinmarschiert. Man kann sich ja bis heute auf genug „Experten“ stützen, die einem die Ohren kitzeln.
Seltsames Timing! Da war der Herr Cook ja gerade bei dem Herrn Ping in China…/
Ja, das passt, gestern verhandelt und morgen wird gefertigt. Geht es auch ein wenig seriöser?
ehrlich gesagt: Gerade bei Apple hätte man das Risiko eigentlich kennen müssen. Apple ist berüchtigt dafür, Lieferketten ständig zu optimieren und Produktion nach Kosten, Skalierung und geopolitischer Lage zu verschieben.
EDIT .. Das sieht man aber nicht nur bei Varta … viele Autozulieferer hängen stark an VW/BMW/Mercedes, kleine Tech-Zulieferer hängen an Apple, Samsung oder Nvidia, oder Einzelhändler hängen an Amazon-Marktplatzregeln
Solange alles läuft, wirkt die Partnerschaft wie ein Jackpot. Wenn sich die Strategie des Großkunden ändert, wird es gefährlich.
Abhängigkeit von nur einem Kunden ist ein Risiko, was regelmäßig Firmen in die Insolvenz treibt.
Muss hier leider einigen Recht geben. Allerdings ist auch der Amerikaner kein zuverlässiger Partner mehr.
Make America Great again…
Trotzdem Verlagerung von Produzion nach China? Das passt nicht zusammen. Und Klimaneutral zu werden ist ja nicht verkehrt. Es kann doch aber nicht sein, dass wir den Nachbarn noch Geld zahlen müssen um den Strom loszuwerden. Aber Speicherkraftwerke dürfen wegen „Naturschutz“ nicht gebaut werden. Wenn schon alternative Energien, dann muss auch der Speicher dafür her.
Viele der Anti-Windkraft „Naturschutz“ und „Landschaftschutz“ Gruppen und Initiativen kommen aus dem Spektrum der Union. Die wollen keine Erneuerbaren, aber halt auch keine Verantwortung, darum Quatschnamen.
Wenn sich ein Hersteller nur auf einen Auftraggeber/ Abnehmer fokussiert, geht er eben ein Risiko ein.
Da hat sich die Chinareise von Cook mit dem Irren im White House ja rentiert.
Die Deindustrialisierung schreitet weiter voran,
die Mitarbeiter büßen für die Fehlentscheidungen der Führung,
die Führung zieht weiter und bekommt noch ne Prämie oben drauf!
@seeyou71 Sie bauen aber auch 34 neue Atomkraftwerke!!! Evtl. macht es der Mix der Energien. Und keine Ideologie!
So ist es…hier wird ein intakter Wald (Naturschutzgebiet! und Wasserschutzgebiet!) für einen Windpark gerodet, zeitgleich stehen auf der anderen Seite die Windräder still, weil der Strom nicht benötigt wird. Aber alles zupflastern mit den Windrädern.
Absoluter Schwachsinn, in Deutschland wurde noch nie ein kompletter Wald für einen Windpark gerodet. Es klingt aber so, als würdest du vom Reinhardswald sprechen. Für den dortigen Windpark müssen nichtmal 0,15 Prozent des Waldes gerodet werden, die Hälfte dieser Fläche wird auch nur temporär benötigt und wird nach dem Bau wieder aufgeforstet.
Aber lass mich raten, du gehörst auch zu denen, die versuchen Stromtrassen zu verhindern. Und heulst dann rum, dass der Strom nicht dorthin gelangen kann, wo er gerade benötigt wird.
Was hat das mit Ideologie zu tun? Sie bauen Atomkraftwerke, weil sie Atomwaffen haben und dafür Material brauchen – das ist der einzige Grund, warum du diese hochkomplexe Technik nimmst . das rechnet sich zwar immer noch nicht, ist aber als Nebeneffekt zumindest sinnvoll, wenn du das Zeug eh brauchst. Die Produktions- und Betriebskosten für ein Atomkraftwerk sind enorm hoch, weil du die Dinger nicht von der Stange bauen kannst. Die Materialanforderungen und -spezifikation sind extrem, der Betrieb setzt hoch qualifizierte und -spezialisierte Leute voraus. Du brauchst einen Zugang zu Uran, das musst du aufbereiten. Und dann musst du noch mit den Hinterlassenschaften der Technik umgehen können. Wenn du das in Relation zu Photovoltaik/Wind + Speicher setzt, wirst du die Kosten zur Stromerzeugung nicht zu marktwirtschaftlichen Bedingungen darstellen können.
Jenseits jeder Diskussion über die Sicherheit – es ist keine Ideologie, einfach mal einen Kosten/Nutzen-Vergleich zu machen und sich die Ergebnisse anzusehen.
Das kommt bekannt vor…..wie war es früher mit Öl vom Kumpel Wladi ?
Sich auf einen großen Anbieter zu verlassen ist töricht.
Schade, dass auch hier mittlerweile unqualifizierte Kommentare aus der Ecke der Blauen kommen!
Fakten und Wissenschaft sagen, dass erneuerbare Energien billiger sind, als alle anderen Gewinnungsformen und uns die durch CO2 verursachte Erderwärmung wesentlich teurer kommt, als jetzt in Klimaschutz zu investieren.
Ich finde auch schade, wenn diese Arbeitsplätze wegfallen! Leider hat der Kunde nur begrenzt Einfluss darauf. Wo wir ihn haben, sollten wir ihn aber auch nutzen und lokale Produkte bevorzugen.
In Korea gibt es Einweg Powerbanks und wir haben unsere Mehrweg Strohhalme…. Hauptsache wir retten die Welt …
„In Korea gibt es Einweg Powerbanks“
Gibt es bei uns und überall sonst auch: nennt sich seit hundert Jahren „Batterie“ und gibt es in jedem Supermarkt, Baumarkt, Elektromarkt…
Scheinbar sind nur in Deutschland Vögel von Windrädern gefährdet, weswegen viele nicht gebaut werden können. Scheinbar nistet nur in Deutschland eine geschützte Ameisenart auf einem Acker weswegen ein großer Solarpark nicht gebaut werden kann. Ich kann das fast endlos fortsetzen. Was nutzt uns die billigste Energieart, wenn wir sie wegen Einwänden irgendwelcher dahergeschlichener Grottenolme nicht bauen können. Glaubst du das ist in China auch so?
Und dann noch scheinheilig Umweltschutz vorkauen aber trotzdem Chinaprodukte kaufen und nach Thailand fliegen, weil wir ja nur begrenzten Einfluss haben.
Wissenschaft sagt nur solange das EINE bis dass es neue Erkenntnisse gibt und dann sagt die Wissenschaft etwas anderes.
Sieht man aktuell am Klimanarrativ wo nur Europa dran festhällt grade.
Seit wann ist China in Europa?
Ja ja, die lieben Wissenschaftler, natürlich maximal unabhängig, sagen das. Was diese Wissenschaftler in jüngster Vergangenheit alles schon so gesagt haben. Aber auch wenn man mal länger zurückguckt, haben diese Wissenschaftler u.a. schonmal gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja ja, einfach blind vertrauen, wird schon gut gehen… sagen diese Wissenschaftler sicherlich. ;-)
P.S.
Diese 98% CO2 Wissenschaftler haben übrigens jüngst ihren CO2-Horror stark korrigiert. Was übrigens hier in Deutschland so einiges auf den Kopf stellen würde. Aber nur Deutschland ignoriert diese Neuen Fakten „dieser“ Wissenschaftler.
Die Aussage, der CO2-„Horror“ sei stark korrigiert worden ist echt putzig, wenn du weisst, was wirklich passiert ist – simpel: aufgrund der Anstrengungen im Hinblick auf die Reduktion von CO2 ist das 5 Grad Szenario aus Sicht der UNO erstmal „vom Tisch“, die anderen mitnichten. Egal, wie laut du in diesem Wald pfeifen willst – die Probleme sind seit Jahrzehnten bekannt, erforscht und dokumentiert. Die Wissenschaftler freuen sich als erste, wenn es jemandem gelingt, die gängige Theorie zu schärfen oder zu widerlegen – es gibt nur nichts, was dem auch nur nahe kommt.. und das, was du da sagst, ist also, was davon bei dir hängengeblieben ist?
Ist wie in Brandenburg(?), wo die auf einem unfallträchtigen Autobahnabschnitt Tempolimit eingeführt haben, prompt die Unfallzahlen runtergingen und dann Typen wie du auftauchten, dass das Tempolimit ja nicht mehr nötig sei…
@Ted ja leider, nur noch Geschwurbel hier. China hat den CO2 Ausstoss trotz massiven Mehrbedarf an Strom sogar leicht senken könne. Sie investieren extrem in Erneuerbare Energien.
Wenn ich Ihren Kommentar lese, frage ich mich, welche Seite ideologischer verborter ist:
Grün oder Blau
Wenn hier ein intakter Wald (Naturschutzgebiet) der zugleich noch das Trinkwasser für die Region liefert, für ein Mega Watt Windpark plattgemacht wird, denke ich, darf man manches doch hinterfragen. Das der Bau ohne abschließende Baugenehmigung begonnen wurde, lasse ich mal unkommentiert hier so stehen.
Auch wenn du deine Falschaussage mehrfach wiederholst, wird sie nicht richtiger. Das klingt mir weiterhin nach dem Reinhardswald. Die Baugenehmigungen für die Windkraftanlagen liegen vor, lediglich für einen Teil des Ausbaus der Zufahrtswege fehlten diese anfangs, was die Arbeiten verzögerte. Gerodet werden mussten lediglich ca. 0,15 Prozent des Waldes, die Hälfte davon wird nur temporär benötigt und wird anschließend wieder aufgeforstet.
Noch nie wurde in Deutschland für ein Windpark ein kompletter Wald „platt gemacht“. Vollständige Forste und Dörfer wurden in Deutschland bisher lediglich für den (Braunkohle)Tagebau vernichtet.
1++
Doppelzüngigkeit von Apple: Einerseits aus „nachhaltigen“ Gründen kein Ladegerät mehr zu den Geräten geben, andererseits bei denjenigen Zulieferern bestellen, denen die Umwelt egal ist (ich bin beileibe kein Umwelt-Fuzzi, aber gerade Apple tut immer so extrem moralisch überheblich, insbesondere mit dem nervigen Pride-Gehabe…).
China macht mehr gegen den Klimawandel, als der ganze Rest der Welt kombiniert. Du solltest mal das neue Infoblatt der Rechtsextremen studieren.
Michael Ostermann Vorstandsvorsitzender bei Varta. Er sagte dem BR, die Ausrichtung auf einen singulären Kunden sei „vielleicht seinerzeit ein strategischer Fehler gewesen“, der nochmal hinterfragt gehöre.
Wenn man halt zu 98% Prozent von Apple abhängig ist, ist man deren Spielball und wird ausgedribbelt.
Es war ein Vorzeigeprojekt von Ministerpräsident Söder und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Nachdem 300 Millionen Euro Fördergelder versprochen wurde, ist wohl genügend Steuergeld verbrannt worden.
Wer sein Geschäft auf nur einen Kunden aufbaut hat schon von Anfang an verloren.
wieder geht ein Unternehmen pleite,die hohen Kosten und die hohen Löhne sind für Kunden nicht mehr tragbar.
Herzlich Willkommen im Kapitalismus!
Apple macht alles richtig Moral stellt halt kein Abendessen auf den Tisch für die Familie
Ich würde mich echt freuen, wenn es mal irgendetwas positives für irgendeine deutsche Firma oder gar für Deutschland selber zu lesen geben würde.
Die letzte große Firma, die in D investiert hat, war Tesla und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereut Elon das seit Jahren.
Das Management von D ist eben genau so unfähig, wie das von Varta.
Man sieht ja, wie die Wähler es ihnen in Umfragen danken.
Hat vielleicht Trump dem Tim Coop bei der gemeinsamen Chinareise nahe gelegt. Deutschland eins auswischen scheint ja in Mode zu kommen.
Natürlich Tim Cook… oder wie die orange Bratze gerne sagt: Timm Apple.
Außenstehend sehe ich hier das Problem: „ Die dafür aufgebauten Produktionslinien wurden mit Krediten finanziert und offenbar fast ausschließlich auf diesen Kunden ausgerichtet.“
Tja erst streiken für mehr Lohn obwohl eh schon überbezahlt und dann wundern das alles unbezahlbar wird :D
Du wirst uns mit Sicherheit mitteilen können was bei Varta so verdient wird.
Eine Arbeit von der der Arbeitnehmer nicht vernünftig leben kann ist eine schlechte Arbeit !
Mit dem „Lohnniveau“ in China wird D nie konkurrieren können. Und dafür muss man dankbar sein – dort gibt es keinerlei Arbeitnehmerrechte, sondern schlichte Ausbeutung der Resource Mensch !
+1 , Danke. Einer von Wenigen die was verstehen. Und dazu noch dieses dämliche China bashing, nur weil die billiger und besser sind. Und immer die gleichen Vorwände um das zu denunzieren.
Wahnsinn wie die Blauen und Springerpresse den Diskurs hier mit ihren Lügen bestimmen. Statt mal selbst zu googlen und denken, glaubt man den einfachen „Wahrheiten“.
Und wenn sich ein Unternehmen zu 100% von einem Auftraggeber abhängig und erpressbar macht, kommt das hier auch niemandem komisch vor.
Danke, dass du uns mit Fakten aufgeklärt hast! Ach ne, hast du ja gar nicht. Dass es in der Industrie schon immer einseitige Abhängigkeiten gab, erzähle ich dir erst gar nicht. Das ist übrigens der Grund, wieso man eine solche Energiepolitik nicht mit der Brechstange durchsetzen sollte, sondern Schritt für Schritt. Aber da die Grünen ihre Felle davon schwimmen sehen und diese von der Realpolitik eingeholt werden, verfolgen diese die Politik der „verbrannten Erde“. Schnell alles sprengen, abreissen, was nur geht. Übrigens in einem Land, in dem es ansonsten Jahrzehnte dauert, bis man mal etwas Neues bauen darf. Komisch, komisch…
Dein Argument ist ein sehr gutes: Für deinen Gegner!
Nur weil „das war schon immer so!“ ist es nicht besser, wenn ein Unternehmen sich vollkommen von einem einzigen Abnehmer abhängig macht. War es nie, wird es nie!
Bilde dich.
Vielen Dank ! Leider sind Argumente und tatsächliche Zahlen in unserem Land immer weniger gefragt. Eine „Partei“ die nur hetzt und Unwahrheiten verbreitet, ohne wirklich Lösungen anbietet, legt Woche für Woche in den Umfragen zu.
Und über Springer braucht man erst gar nicht reden.
Alle jammern wie schlecht es doch in D ist – aber alle fliegen in Urlaub und gehen gepflegt Essen…obwohl ja alle „kein Geld haben“ und alles so schlimm ist. Deutschland Jammerland ! Und die Rechten müssen nichts tun um an die Macht zu kommen. Bin mal gespannt über wen sich beschwert wird, wenn die Rechten dann übernommen haben.
Soll keiner sagen „so habe ich das nicht gewollt“ und „das konnte ich ja nicht wissen“
Steuern auf Arbeit weg und schon wäre Deutschland mit seinen Löhnen wieder international konkurrenzfähig – just saying…
Bestes Konjunkturprogramm für die Wirtschaft und den privaten Geldbeutel. Nur die Politik und alle, die sich auf staatliche Leistungen ausgerichtet haben, müssten in die Röhre schauen – oder noch besser: anfangen etwas produktives zu erwirtschaften…
@ Nicolas und Christian könnt Ihr BITTE BITTE endlich die Kommentarfunktion deaktivieren! Hier werden nur Lügen, Dummheiten, Propaganda und Populismus verbreitet bzw. gefördert. Und dieser Rotz (sorry), bleibt hier stehen und ist für jeden zu lesen und der nächste Depp (nochmal sorry) glaubt das alles!!
Wollt Ihr wirklich dafür verantwortlich sein und Teil dieses miesen Spiels sein? Dann wärt ihr auch nicht besser wie Springer, NIUS und Co.
Lustig, wie das rechte Gesindel hier Quark fantasiert. :D
Geforderte 4 Tage Woche, die Life Life Life Work Balance, Die irrsinnig hohen Sozial, Beamten, Verwaltungs und Planungs Kosten. 200 Verkehrsschilder auf 500m rot angestrichene Straße, Frei nach Karneval: Wer soll das bezahle, wer hat soviel Geld. Bürger und Politiker ziehen, an unterschiedlichen Stellen, heftig am Geldbeutel.