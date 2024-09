Apple, Beats oder Nomad? Unsere Case-Empfehlung für das iPhone 16

Nachdem Apple sich von seinen Feingewebe-Hüllen verabschiedet hat, setzt das Unternehmen in diesem Jahr wieder vornehmlich auf Silikon. Die bewährten Nomad-Hüllen stehen in diesem Jahr gleich in drei unterschiedlichen Modellvarianten zur Auswahl, und die Apple-Marke Beats ist für das iPhone 16 Pro erstmals mit eigenen Cases am Markt vertreten.

Wir haben uns die Hüllen der beliebten Hersteller genauer angesehen. Das sind unsere Beobachtungen.

Apple Silikon Case für iPhone 16 Pro

Die Silikonhüllen von Apple sind leider überdurchschnittlich anfällig für Fingerabdrücke und Schlieren und scheinen darüber hinaus eine magnetische Anziehungskraft auf Staub und kleine Schmutzpartikel auszuüben.

Dafür schützen die Hüllen die Kamerasteuerung mit einer berührungsempfindlichen Abdeckung, bieten eine hervorragende (!) Passform und halten rutschfest in der Hand, ganz gleich, ob diese staubig, trocken oder etwas feucht sein sollte.

Beats MagSafe-Case für iPhone 16 Pro

Das harte Kunststoff-Case von Beats zeigt den deutlich sichtbaren MagSafe-Ring auf seiner Rückseite und fühlt sich sehr hart und unflexibel an. Dies ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Wer jedoch einen Glossy-Look und eine saubere Verarbeitung bevorzugt, der darf ruhig zu Apples Eigenmarke greifen, die in diesem Jahr erstmals eigene iPhone-Hüllen anbietet.

Im Gegensatz zu Apples Silikonhüllen sind die Beats-Cases im Inneren jedoch nicht durchgängig mit Mikrovlies ausgekleidet. Die Ränder verzichten auf den weichen Stoff, der vor Kratzern schützen soll.

Nomad Rugged Case für iPhone 16 Pro

Das Nomad Rugged Case ist eines der wenigen Cases, die das Kameramodul des iPhones ausgleicht und durch einen rundherum leicht gewölbten Erschütterungsschutz dafür sorgt, dass das iPhone, ohne zu wackeln, auf dem Tisch liegen bleibt und benutzt werden kann.

Statt die Kamerasteuerung abzudecken, bietet das Nomad Rugged Case eine Aussparung, die die nackte Berührung der neuen Taste gestattet. Die Action-Taste und der An/Aus-Schalter sind mit angenehm griffigen Metalltasten abgedeckt, zudem bietet das Case zwei kleine Ösen für die Nutzung eines Lanyards an. Eine Empfehlung für rauere Umgebungen.

Nomad Traditional Leather Case für iPhone 16 Pro

Nomads Traditional Leather Case ist eines der unserer Meinung nach elegantesten Cases. Allerdings verzichtet das Traditional Leather Case auf einen Kunststoffbumper, der Stürze abfedern und den Aufprall auf die Seiten des iPhones absorbieren kann.

Stattdessen wird die Lederrückseite lediglich an den Seiten des Gerätes fortgeführt. Dies fühlt sich in der Hand gut an und wirkt nach außen edler, bietet in der Praxis aber weniger Schutz. Die komplette Aussparung der Kamerasteuerung war in der Nutzung jedoch ganz angenehm und lässt sensiblere Interaktionen zu als bei den Cases mit zusätzlicher Tastenabdeckung.

Nomad Modern Leather Case für iPhone 16 Pro

Unserer Meinung nach ist das Nomad Modern Leather Case das beste iPhone-Case am Markt. Die sauber verarbeitete Schutzhülle kombiniert eine edle Lederrückseite mit griffigen Kunststoffrändern, die nicht nur für zusätzlichen Schutz, sondern mit ihren Einkerbungen auch für deutlich besseren Halt in der Hand sorgen.

Die Metalltasten sind wertig und präzise, die Aussparung über der Kamerasteuerung ist gut zu erreichen. Die Lanyard-Ösen können auf Bootstouren hilfreich sein, wenn die Geräte zusätzlich gesichert werden muss. Die leicht über die Displayränder hervorragende Kunststofflippe sorgt auch bei einem Sturz auf das Display für bestmöglichen Schutz.

Wir empfehlen die in mehreren Farben verfügbar Nomad Modern Leather ohne Abstriche.