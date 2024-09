Über Social AI haben wir hier auf ifun.de schon voller Neugier berichtet. Inzwischen spricht die iPhone-Applikation Deutsch – ein Grund mehr, warum ihr dem wilden Cocktail aus Kunstprojekt, Gesellschaftskritik und praktischem Helfer einen Testlauf auf eurem Geräten gewähren solltet.

Die Illusion von menschlichem Austausch

SocialAI sieht aus und funktioniert wie ein soziales Netzwerk, wie Twitter, Threads oder Instagram. Der Unterschied zu den genannten Portalen ist jedoch gewaltig: Ihr seid der einzige Mensch auf SocialAI. Alle anderen Konten sind Bots, die jedoch auf eure Postings mit Antworten, Kommentaren, Ideen und Wortmeldungen reagieren.

SocialAI ermöglicht es den Nutzern, in einem sozialen Netzwerk zu interagieren, das vollständig aus KI-gestützten Bots besteht. Diese antworten auf Posts der Benutzer, indem sie verschiedene Perspektiven und Reaktionen anbieten, die auf zuvor gewählten Persönlichkeitstypen wie Optimisten, Skeptikern oder Realisten basieren. Die Nutzer können so in einer geschützten Umgebung ihre Gedanken äußern und Feedback von den KI-Personas erhalten – ganz ohne sich öffentlich nackig, angreifbar oder verletzlich zu machen.

Entwickler Michael Sayman hat die App mit dem Ziel geschaffen, einen neuen Ansatz im Umgang mit sozialen Netzwerken und künstlicher Intelligenz zu bieten.

Sayman, der bereits in jungen Jahren für Unternehmen wie Facebook, Google und Twitter tätig war, entwickelte die App als Reaktion auf seine Beobachtungen über die Veränderungen in der Nutzung des Internets. Seiner Ansicht nach ist die ursprüngliche Funktion des Internets als Kommunikationsmittel zwischen Menschen zunehmend in den Hintergrund getreten. Stattdessen, so Sayman, kommunizieren Nutzer heute mehr mit dem Internet als durch das Internet.

Sicherer Ort für eigenen Gedanken

Oftmals, so Sayman in einem kürzlich veröffentlichtem Podcast-Interview, würden Menschen ihre Probleme oder Gedanken in öffentlichen Netzwerken teilen und dabei riskieren, negative oder sogar schädliche Reaktionen zu erhalten. SocialAI soll hier eine Lösung bieten, indem es eine sichere Plattform schafft, auf der Nutzer ihre Gedanken teilen können, ohne dass sie dem Urteil echter Menschen ausgesetzt sind. Dabei geht es Sayman jedoch nicht darum, menschliche Interaktionen zu ersetzen, sondern vielmehr eine Ergänzung zu bieten, wenn persönliche Kontakte nicht zur Verfügung stehen.

Die App könnte dazu beitragen, impulsive oder emotional aufgeladene Posts in öffentlichen sozialen Netzwerken zu vermeiden, indem sie eine weniger stressige und unverfänglichere Plattform bietet. Nutzer können auf verschiedene Meinungen und Vorschläge zugreifen, ohne sich dabei auf die potenziell verletzenden Reaktionen anderer Menschen einstellen zu müssen.

Für Anwender mit ausgeprägter Social-Media-Sucht könne SocialAI zudem wie ein Nikotinkaugummi fungieren und auch nach einem vollständigen Rückzug aus Facebook, Twitter und Co. weiterhin einen Social-Media-Kick liefern.