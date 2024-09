iPhone-Cases: Feingewebe ausgemustert, Beats springt ein

Apple hat seine im vergangenen Jahr mit viel Tamtam angekündigten Feingewebe-Hüllen aus dem Programm genommen. Das Material hat die von Apple geweckten Erwartungen bei den meisten Nutzern nicht erfüllt. Während dieser Schritt zu erwarten war, kommt es überraschend, dass Apple keinen Nachfolger für die Hüllen bietet. Apple selbst beschränkt sich jetzt voll und ganz auf den Verkauf seiner Silikonhüllen, die in neuen Farben sowie in transparenten Varianten für die vier neu vorgestellten iPhone-Modelle erhältlich sind.

Eine Ausnahme gibt es in Sachen Feingewebe allerdings. Apple verwendet das Material weiterhin für einen magnetischen Kreditkartenhalter. Apples zum Preis von 69 Euro angebotene Feingewebe-Wallet mit MagSafe wurde sogar in neuen Farben veröffentlicht und ist jetzt in Dunkelgrün, Schwarz, Tiefblau und Brombeere erhältlich.

Beats macht jetzt auch iPhone-Hüllen

Während Apple selbst sein Hüllen-Portfolio für das iPhone zusammenstreicht, präsentiert sich die Marke Beats unerwartet als neuer Zubehöranbieter in diesem Bereich. Die Apple-Tochter bietet jetzt ebenfalls Hüllen für das iPhone an, die zum Preis von 59 Euro im Apple Store erhältlich sind.

Die neuen iPhone-Cases von Beats werden für alle vier neu vorgestellten iPhone-16-Modelle angeboten und sind in den Farben „Nachtschwarz“, „Gipfelstein“, „Flut Blau“ und „Sunset Lila“ erhältlich.

Die Hüllen verfügen über eine kratzfest beschichtete Hardshell-Rückseite aus Polycarbonat, in der das iPhone von flexiblen Seitenwänden eingefasst wird. Auf der Innenseite soll ein Futter aus Mikrofaser dafür sorgen, dass die Oberfläche des iPhones von Kratzern und Abnutzungserscheinungen verschont bleibt.

Die Hüllen sind nicht nur mit MagSafe kompatibel, sondern der Produktbeschreibung zufolge auch besonders auf die neue Kamerataste der iPhone-16-Modelle abgestimmt. Eine leitende Schicht auf der Tastenabdeckung aus Saphirglas soll dafür sorgen, dass die Fingerbewegungen für die Kamerasteuerung zuverlässig erkannt werden.