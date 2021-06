Apples „Back to School“-Angebote starten in den USA

Apple startet in den USA mit seiner diesjährigen „Back to School“-Aktion. In Deutschland gehen die Sonderangebote zum Schulbeginn gewöhnlich erst in der ersten Juli-Hälfte an den Start. Doch lässt das neue US-Angebot schon darauf schließen, dass sich die Vergünstigungen auch hierzulande mit dem vergangenen Jahr vergleichbar präsentieren werden.

Apple bietet auch in diesem Jahr keinen zusätzlichen Preisnachlass an, legt aber beim Kauf ausgewählter Modelle von Mac oder iPad ein Paar AirPods obendrauf, die man gegen Aufpreis auch auf AirPods mit kabelloser Ladehülle oder AirPods Pro upgraden kann:

Das Angebot haben wir im vergangenen Jahr in weitgehend identischer Form auch hierzulande so gesehen. Neu scheint uns allerdings die aktuell in den USA gelistete Option, zusätzlich eine AppleCare-Versicherung mit 20 Prozent Preisnachlass abzuschließen.

Wenn bei euch der Neukauf eines Mac, iPad Air oder iPad Pro ansteht, lohnt es sich vielleicht noch ein paar Wochen zu warten. Wir gehen fest davon aus, dass Apple seine Back-to-School-Angebote auch in diesem Jahr spätestens Mitte Juli auch in Deutschland am Start hat. Auf einen Preisvergleich solltet ihr dennoch nicht verzichten, da die Geräte bei Apple-Vertriebspartnern unterm Strich oft ohnehin günstiger zu haben sind. Insbesondere MacTrade hat hier stets attraktive Pakete inklusive Bildungsrabatt geschnürt, wenngleich erwähnt werden muss, dass hier viele Kunden mit den teils längeren Wartezeiten nicht zufriedne waren.