NBA 2K26: Die Basketball-Simulation kommt wieder zu Apple Arcade

Apple hat einen Ausblick auf die Oktober-Neuzugänge bei seinem Spiele-Abo Apple Arcade veröffentlicht. Aushängeschild ist im kommenden Monat ohne Frage die Basketball-Simulation NBA 2K26 Arcade Edition.

Der vom Publisher 2K Games veröffentlichte Titel ist die neueste Veröffentlichung in der seit Jahren auf Konsolen, Computern und Mobilgeräten vertretenen NBA-Reihe und soll vom 16. Oktober an verfügbar sein. Bereits im vergangenen Jahr war die Mobilversion des Spiels, damals noch NBA 2K25, über Apple Arcade verfügbar.

Den Entwicklern zufolge erhalten Spieler in der neuesten Version des Titels die Möglichkeit, verschiedene Epochen der nordamerikanischen Basketballliga nachzuspielen. Beginnend mit der Rivalität zwischen Larry Bird und Magic Johnson lassen sich historische Saisons der Liga nachvollziehen

Auch im Karrieremodus gibt es Neuerungen. Die Spielfiguren ließen sich nach Angaben der Entwickler stärker individualisieren. Dafür seien Vorlagen von bekannten Profis wie Vince Carter oder Allen Iverson verfügbar. Zudem sei mit Shai Gilgeous-Alexander die aktuelle Werbefigur für den Titel im Spiel vertreten. Ergänzend dazu enthält der Titel die Möglichkeit, auch im Karrieremodus Mehrspieler-Funktionen zu nutzen. Darüber hinaus kündigen die Entwickler an, dass die Kader der Teams den jüngsten Transfers angepasst wurden.

Weitere Oktober-Neuzugänge auf Apple Arcade

Ergänzend dazu erweitert Apple das Angebot von Apple Arcade um drei weitere Spiele. Bereits am 2. Oktober erscheinen die Titel Thomas & Friends: Let’s Roll+, Dominoes: Classic Tile Game+ sowie Piffle+ auf Apple Arcade und werden dort wie im Rahmen von Apples Spiele-Abonnement üblich ohne Werbung oder zusätzliche In-App-Käufe angeboten.

Zudem soll bereits am 30. September ein Update für das Actionspiel TMNT Splintered Fate folgen. Dort wird mit „Metalhead“ ein zusätzlicher Charakter eingeführt, der sich den bekannten Figuren der Serie anschließt.