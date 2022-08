HomeKit-Mehrfachsteckdose für 25 Euro

Koogeek war als Anbieter von HomeKit-Zubehör ganz früh mit dabei und hat vor vier Jahren unter anderem die erste mit HomeKit kompatible Mehrfachsteckdose nach Deutschland gebracht. Mittlerweile hat sich der Hersteller auf dem deutschen Markt rar gemacht. Stattdessen werden immer öfter mit dem von Koogeek angebotenen Zubehör mehr oder weniger identische Produkte unter anderen Markennamen mit teils drastischen Preissenkungen angeboten. Neuestes Beispiel ist unter anderem die HomeKit-Mehrfachsteckdose mit zusätzlichen USB-Ladeports.

Unter dem Label „Floomp“ wird ein baugleiches Produkt derzeit als Intelligente Mehrfachsteckdose mit Apple HomeKit für lediglich 25 Euro angeboten. Auf diesen Sonderpreis kommt ihr, wenn ihr den 50-Prozent-Gutschein unter der Preisanzeige aktiviert. Nicht nur die Optik der Steckdose erinnert an Koogeek, auch die Produktbeschreibung liest sich wie jene der alten Mehrfachsteckdose, so ist das Zubehör neben HomeKit auch mit Alexa und Google Home kompatibel und fügt sich per WLAN ins Hausnetz ein. Die einzelnen Schuko-Steckdosen lassen sich per App oder auch per Siri separat schalten, alternativ stehen Tastschalter am Gehäuse zur Verfügung. Zudem kann man mit einer Drittanbieter-App auch den Stromverbrauch messen.

Wir haben die HomeKit-Unterstützung der aktuell zum Sonderpreis erhältlichen Mehrfach-Steckdose nicht auf die Probe gestellt. Die Produktbeschreibung liest sich aber eindeutig. Falls hier jemand bereits Erfahrungen gesammelt hat, packt das gerne in die Kommentare.

USB-C-Hub und Schnellladegerät günstig

Aus der gleichen Ecke gibt es noch zwei weitere Sonderaktionen mit extrem günstig angebotenem Zubehör zu vermelden:

Der Multiport USB-C Hub 7-in-2 setzt ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden USB-C-Anschlüssen voraus und erweitert diese unter anderem um USB-C, einen Kartenleser und HDMI. Wer den Rabattgutschein anklickt, bezahlt hier nur 13,99 Euro.

Das USB-C-Schnellladegerät bringt laut Herstellerbeschreibung 20 Watt PD für lediglich 8 Euro – auch hier müsst ihr den Rabattgutschein anklicken.

Prüft wie immer bei allen Angeboten den beim Kaufabschluss angezeigten Preis, die Aktionen sind von der Stückzahl und der Laufzeit her beschränkt.