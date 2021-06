Museums-App „Ping!“ lädt zum Tinder-Match mit Kunstgegenständen

„Heirate mich!“, begrüßt uns der Bollenhut aus Baden. Während eine antike Vase zum Trinkgelage einlädt, erzählen mittelalterliche Ritter aus ihrem Turnieralltag. Und dem byzantinischen Teller aus der Antike ist von Anfang an völlig klar, dass er ausgewählt wurde – schließlich sei er der „Hauptpreis“! Ganz nebenbei plaudern die Objekte von ihrer Herkunft, ihrer einstigen Funktion und ordnen sich in einen kulturgeschichtlichen Zusammenhang ein.

Einzelne Kunstwerke halten damit verbunden zusätzliche Informationen bereit, die man in Chat-Form abrufen kann. Auch hier hat der Nutzer die Möglichkeit, das virtuelle Gespräch in verschiedene Richtungen zu lenken. Die Objekte halten dabei teilweise auch Handlungsanweisungen für die Museumsbesucher bereit. Insgesamt stehen derzeit rund 80 Dialoge über die App zur Verfügung.

