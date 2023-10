Apple Arcade und Apple TV+ werden teurer

Apple erhöht die Preise für Apple Arcade und Apple TV+. Das Spiele-Abo Apple Arcade kostet jetzt 6,99 Euro statt 4,99 Euro pro Monat und für Apple TV+ muss man fortan 9,99 Euro pro Monat bezahlen.

Die Preiserhöhung kommt insbesondere auf Apples Videodienst bezogen gleichermaßen überraschend wie schnell – zuletzt hat Apple den Abo-Preis für Apple TV+ nämlich erst vor einem Jahr erhöht. Damals wurden die monatlichen Gebühren von 4,99 Euro auf 6,99 Euro angehoben.

Apple TV+ rückt damit zumindest preislich ein ganzes Stück näher an die etablierten Angebote wie Netflix, Prime Video oder auch Disney+ heran. Diese haben zwar allesamt selbst ebenfalls kürzlich erst die Preise erhöht, können allerdings mit einem deutlich größeren Basis-Repertoire punkten. Apple verzichtet bislang darauf, seinen Abonnenten einen zugekauften „Back-Katalog“ mit erweiterten Inhalten anzubieten.

Das Apple Arcade nicht auf ewig bei monatlich 4,99 Euro bleibt, war eher abzusehen. Aber auch hier werden Nutzer in Zukunft wohl nicht mehr ganz so unbedarft auf den Abo-Knopf drücken. Der Aufschlag von 40 Prozent resultiert in einem deutlich weniger attraktiven Monatspreis von 6,99 Euro.

Auch Apple One teurer

Die jüngsten Preiserhöhungen von Apple wirken sich natürlich auch auf die von Apple angebotenen Abo-Pakete Apple One aus. Einzelpersonen bezahlen für die Kombi aus Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade und iCloud+ mit 50 GB Speicherplatz jetzt 19,95 Euro statt zuvor 16,95 Euro im Monat. Der Familientarif mit 200 GB iCloud-Speicher liegt jetzt bei 25,95 Euro statt 22,95 Euro und Apple One Premium kostet mit zusätzlich Apple Fitness+ und insgesamt 2 Terabyte iCloud-Speicher jetzt monatlich 34,95 Euro statt zuvor 31,95 Euro.

Apple hat sich bereits bei den Preissteigerungen vor einem Jahr auf gestiegene Lizenzkosten und stetig erweiterte Inhalte und Funktionen berufen. Mit Blick auf die aktuellen Preiserhöhungen dürfte die Argumentation ähnlich lauten.