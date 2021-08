Apple Arcade bietet jetzt mehr als 200 Spiele

Der nächste Knaller steht bei Apple Arcade für den 27. August auf dem Plan. Dann erscheint das mit dem Klassiker „The Legend of Zelda“ verglichene Spiel „Baldo: The Guardian Owls“ gleichzeitig für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Apple Arcade. Während die Entwickler den Preis für die Kaufversion mit 24,99 Euro angeben, dürfen sich Abonnenten von Apple Arcade hier auf die nächste, bereits im Preis ihres Abonnements enthaltenen Erweiterung des Spieledienstes freuen.

Apple Arcade schenkt an Spielen interessierten Nutzern zum Monatspreis von 4,99 Euro Seelenfrieden und bietet ein wachsendes Angebot an werbefreien Spielen, die zudem auf kostenpflichtige In-App-Erweiterungen verzichten. Als bemerkenswerte Neuerung in diesem Zusammenhang darf man die Apple-Ankündigung aus dem April bezeichnen, fortan auch bekannte Klassiker und Erfolgstitel über Apple Arcade anzubieten.

Insert

You are going to send email to