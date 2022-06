Apple als Premium-Sponsor für WM-Übertragungen aus Katar

Apple hat sich offenbar ausgerechnet die umstrittene Fußball-WM in Katar ausgesucht, um sein Produktangebot von einer Premium-Position aus zu bewerben. Wie das Medienmagazin w&v berichtet, hat sich Apple für die WM-Übertragungen bei Magenta TV den als „Golden Break“ bekannten letzten Werbeslot vor dem Anpfiff der Begegnungen gesichert.

Für Apple ist der Auftritt als Premium-Werbepartner bei Fußballübertragungen Neuland. Dahinter stecken natürlich konkrete wirtschaftliche Interessen. So fällt das in diesem Jahr am 21. November beginnende Fußballereignis nicht nur ins Weihnachtsgeschäft, sondern birgt für Apple damit verbunden auch die Möglichkeit, kräftig die Werbetrommel für seine neueste Hardware zu rühren. Voraussichtlich sehen wir im September die neuen iPhone-14-Modelle und die Apple Watch Series 8 und möglicherweise im Oktober zusätzlich noch Neuvorstellungen aus dem Mac-Bereich.

Ausgerechnet Katar…

Wenngleich man sicherlich mit Spannung verfolgen darf, wie Apple sich als Premium-Sponsor der Fußball-Übertragungen präsentiert und welche hauseigenen Produkte dabei im Fokus stehen, muss die Entscheidung zu denken geben, sich auf diesem Weg indirekt an dem umstrittenen Fußballturnier zu beteiligen. Apple präsentiert sich sonst als besonders auf Grund- und vor allem auch Menschenrechte bedacht. Im Zusammenhang mit der Fußball-WM in Katar sind in diesen Bereich jedoch unzählige Missstände dokumentiert, darüber hinaus wird die Vergabe des Turniers an den arabischen Küstenstaat mit Korruption in Verbindung gebracht. Bei Umfragen im vergangenen Jahr sprachen sich ein Großteil der Bevölkerung und auch zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens für einen Boykott der Veranstaltung aus, was vom Deutschen Fußballbund abgelehnt wurde.

Dem für die Vergabe des Turniers verantwortlichen Fußballverband FIFA war eine Austragung in Katar derart wichtig, dass man sogar den Zeitplan des Turniers komplett über den Haufen warf. Um die Temperaturen einigermaßen erträglich zu halten, wurde die nun für Apple attraktive Austragung im November und Dezember beschlossen.

Apple zeigt sich inzwischen verstärkt auch im Sportbereich aktiv. Zuletzt hat das Unternehmen angekündigt, sich die Rechte auf umfangreiche US-Fußballübertragungen gesichert zu haben.