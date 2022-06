Navi-App Sygic nimmt die iPhone-Kamera als CarPlay-Ergänzung

Die Sygic-App lässt sich kostenlos im App Store laden und ausprobieren. Für die Vollversion stellt der Anbieter jährliche Kosten in Höhe von 19,99 Euro in Rechnung.

Dem Anbieter zufolge lässt sich das iPhone so begleitend für die „Real View Navigation“ nutzen, hierbei handelt es sich um eine Augmented-Reality-Ansicht, bei der die Route ergänzend zur Live-Ansicht eingeblendet wird. Ebenso kann das iPhone über die Sygic-App als Dashcam fungieren und ein Video der Fahrt aufnehmen sowie dieses im Bedarfsfall speichern. Als weitere Option bietet Sygic eine Verkehrszeichenerkennung inklusive einer Warnfunktion bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Optional stehen alle Kamerafunktionen auch gleichzeitig zur Nutzung bereit. Sygic hat damit verbunden auch weitere Neuerungen angekündigt, die in Kürze eine „vorausschauende und zielgerichtete Fahrweise“ ermöglichen sollen.

