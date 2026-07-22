Updates für die Haus-Apps
Apple aktualisiert TestFlight und Einladungen
Apple hat den hauseigenen Anwendungen TestFlight und Einladungen kleine Updates verpasst. Die TestFlight-App lässt sich neu in Version 4.3.0 laden und Apple Einladungen wurde auf Version 1.10.0 aktualisiert.
TestFlight erhält Suchfunktion
Apples TestFlight-App darf man mittlerweile als Urgestein unter den iOS-Anwendungen bezeichnen. Und vermutlich erinnert sich inzwischen auch kaum noch jemand daran, dass es sich hier um keine Eigenentwicklung von Apple handelt. Das TestFlight-System wurde ursprünglich 2010 von zwei unabhängigen Entwicklern aufgebaut und zwei Jahre später von dem auf App-Tests spezialisierten Anbieter Burstly übernommen.
Apple hat die TestFlight-Plattform dann im Jahr 2014 gekauft und um eine eigene iOS-App erweitert. Ganze zwölf Jahre später hat Apple die Anwendung nun per Update mit einer Erweiterung ausgestattet, die zumindest für einen Teil der TestFlight-Nutzer durchaus hilfreich sein könnte. Wer über eine unübersichtlich lange Liste von aktiven TestFlight-Programmen verfügt, kann den gewünschten Eintrag nun mit einem neu hinzugefügten Suchfeld schneller finden.
Entwickler: Apple
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Apple Einladungen erweitert Reaktionen und Animationen
Auch die Nutzer von Apple Einladungen dürfen sich über kleinere Neuerungen freuen. Die Anwendung wird weiterhin sehr kontrovers diskutiert. Mit der App lassen sich Einladungen für Partys und andere Veranstaltungen erstellen sowie Gäste und Rückmeldungen verwalten. Auf Wunsch können Emojis und KI-generierte Grafiken eingebunden werden.
Ebenso dürften die neu hinzugefügten Funktionen entweder für Kopfschütteln oder für Begeisterung sorgen. Mit der neuen App-Version haben Gastgeber nun die Möglichkeit, mit Emojis auf eingegangene Antworten zu reagieren. Zudem wird bei eingehenden Antworten eine Konfetti-Animation abgespielt. Apple zufolge soll dadurch jede Rückmeldung einen festlichen Charakter erhalten.
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Also bei mir bleibt die Suche leer bzw findet nur die bereits installierten Apps. Und ja, neueste Version ist installiert
Du hast das glaub ich falsch verstanden, damit lassen sich keine neuen TestFlights suchen. Die Suche hilft lediglich schnell zu bestimmten bereits laufende Apps zu gelangen.
Was ich aber nicht verstehe das die Liste nun nicht mehr in beendete Test und laufende unterteilt ist.
Ähm genau das was also im Text als Funktion steht. Wenn du eine lange Liste an bereits installierten Apps hast kannst du nach einer bereits installierten App suchen um sie auszuwählen.
Die eigentlich sinnvollere zentralisierte Suche: was gibt es überhaupt an TestFlight Betas, vielleicht direkt abgeglichen mit meinen installierten Appstore Apps fehlt. Man muss also per Google oder über die Webseite jeder einzelnen App suchen ob es vielleicht einen TestFlight Link gibt, um die App hinzuzufügen oder halt den jeweiligen Entwickler kontaktieren
Das neue Update für TestFlight ist so beschissen, jetzt ist es nach ABC sortiert und nicht nach dem aktuellsten. Ist jetzt noch unübersichtlicher.