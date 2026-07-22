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Apple-Leasing mit digitaler Fußfessel

Raten nicht bezahlt: iOS 27 könnte das iPhone lahmlegen
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53 Kommentare 53

Das von Apple vorbereitete Hardware-Leasing könnte für säumige Kunden eine unangenehme Zusatzfunktion bereithalten. In iOS 27 entdeckter Programmcode deutet darauf hin, dass finanzierte oder geleaste iPhones bei Zahlungsproblemen weitgehend gesperrt werden können. Statt nur an eine ausstehende Rate zu erinnern, würde das System den Zugriff auf Apps blockieren.

Apple Regent Street London Team Members 250919

Über das geplante Mietmodell „Apple Upgrade“ haben wir gestern bereits auf ifun.de berichtet. Apple soll das Angebot gemeinsam mit Klarna zunächst in den USA starten. Die neuen Funde zeigen nun, wie der Anbieter möglicherweise mit nicht vertragsgemäß bedienten Geräten umgehen will.

Fast alle Apps werden blockiert

Das entdeckte System trägt die Bezeichnung „App Managed Features“. Eine autorisierte App des Finanzpartners kann darüber offenbar prüfen, ob der zugehörige Vertrag weiterhin ordnungsgemäß erfüllt wird. Ist dies nach Ansicht des Anbieters nicht der Fall, lässt sich das iPhone in einen „Restricted Mode“ versetzen.

Zugänglich bleiben sollen lediglich grundlegende Anwendungen wie Telefon, Einstellungen, Uhr, App Store, Health, Wallet und Passwörter. Banking, berufliche Apps, soziale Netzwerke oder andere täglich benötigte Anwendungen könnten dagegen nicht mehr geöffnet werden. Aus dem Smartphone würde damit zwar kein vollständiger Briefbeschwerer, im Alltag wäre es aber kaum noch nutzbar.

Besonders ärgerlich: Bestehende App-Store-Abonnements werden durch die Sperre offenbar nicht automatisch beendet. Nutzer könnten somit weiter für Dienste bezahlen, deren Apps sie vorübergehend nicht öffnen können.

Zurücksetzen soll nicht helfen

Ein zusätzlicher „Partner Finance Lock“ soll verhindern, dass sich das Gerät einfach löschen, wiederherstellen oder weiterverkaufen lässt. Auch die Verwertung einzelner Bauteile könnte erschwert werden. Einen Zugriff auf den Standort des iPhones soll der Finanzpartner dabei nicht erhalten.

Apple hat weder das Leasingprogramm noch den Sperrmechanismus offiziell bestätigt. Die entsprechenden Komponenten befinden sich bislang lediglich im Programmcode von iOS 27. Dennoch zeigt die technische Vorbereitung deutlich, welchen Kontrollverlust ein Hardware-Leasing mit sich bringen kann: Wer nicht mehr zahlt, könnte innerhalb kurzer Zeit auch den Zugang zu einem großen Teil seines digitalen Alltags verlieren.
22. Juli 2026 um 14:10 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    53 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Eines der besten Features seit Jahren. Freue mich schon auf den Bug, der alle Geräte lahm legt (=Point of no return).

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      • Ganz einfach zu umgehen, in dem die Leasing Geräte trennt und separate Software aufspielt.

      • @Franz: magst das mal erklären, wie du das meinst?

        Im Ernst, was nützt es, wenn man solche Geräte technisch lahmlegt, nur weil der Kaufmann was versäumt hat? So wird das Thema iPhone-Leasing im Keim erstickt, bevor es überhaupt am Markt ist.
        Ich hatte zwar insgeheim gehofft, daß es Geräte zu Tage bringt, die robust sind und lange halten. Mit dieser Option werden Geräte aber noch wesentlich früher lahm gelegt, was wieder einmal mehr gegen eine Langzeitnutzung spricht.
        Man stelle sich vor, jemand least ein iPhone. Zahlt die Raten nicht und verkauft es. Der Käufer kauft das iPhone im Glauben, ein gutes Gerät gekauft zu haben. Bei der Einrichtung stellt sich aber raus, das Gerät ist einerseits geleast, andererseits still gelegt wegen nicht bezahlter Leasing-Raten. Gleich zweimal verarscht.
        Leasing-Geräte müssen meiner Meinung nach klar gekennzeichnet sein. Damit man bei einen Gelegenheits(ver)kauf auch erkennt, woran man ist. Weil dem Gerät sieht man das ja faktisch nicht an, wie es finanziert wird.
        ich sehe jetzt schon Fälle, die die Gerichte belasten wird und dort ist man völlig überrascht und fällt ggf. falsche Urteile. Nachsehen hat dann, wie auch immer, der Käufer.

  • Ist jetzt nichts verwerfliches dran… wer für ein Angebot nicht regelkonform bezahlt – der darf es so lange nicht mehr nutzen, bis er wieder zahlt.

    Im Gegenteil – fair sogar, dass das Gerät sogar noch seine Basics ausführen kann.

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  • Gute Idee. Das gleiche bitte auch in Leasingfahrzeuge einbauen. Oder in Smarte Locks von Mietwohnungen. 1 Monat nicht gezahlt. Zack. Tür zu. Spart dem Vermieter und Gerichten Zeit und Nerven

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  • Oder wer sich mal verkehrt äußert oder seine Meinung sagt….wer weiß es schon, wo und wann dieser Mechanismus irgendwann mal greifen wird. ;-)

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  • Was ist daran jetzt so merkwürdig? Sowas bringt ein solches Geschäftsmodell eben mit sich. Leihe / Lease dir was, bezahl nicht und du wirst sehen was passiert. Ist doch nur normal.

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  • Richtig so! Alles auf Pump kaufen und dann nicht zahlen. Wer seine Leasingrate beim Auto nicht bezahlt,wird das KFZ sichergestellt. Manche verwechseln Leasing mit Eigentum.

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  • Super – „in iOS 27 Programmcode gefunden“ bedeutet für mich, dass sie auch in gekauften iOS Geräten zu finden sind. Eingebauter Fernzugriff auf fremdes Eigentum (und ja, es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen Besitz und Eigentum) geht gar nicht.

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  • Die Frage ist, ob es mit dem Gesetzt auch im Einklang ist nämlich da wird Apple den kürzeren ziehen.

    Das wird wohl nur ein Feature in Amerika sein und in Europäischen Raum nicht Aktiv sein, da es Konflikt geben wird mit dem Gesetzt.

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  • Zitat: „Besonders ärgerlich: Bestehende App-Store-Abonnements werden durch die Sperre offenbar nicht automatisch beendet.“

    Zu „besonders ärgerlich“. Sorry, aber „play stupid games, win stupid prices“.
    Ärgerlich sind einzig Nutzer die nicht zahlen, und damit alles für alle immer mehr verteuern.

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  • Erster Gedanke war: ist ok – wer nicht zahlt, muss fühlen. Aber dann habe ich mich an einen Fall erinnert, wo eine Zahlung „abhanden“ gekommen ist. Ein Systemausfall beim Verkäufer führte dazu, dass die Zahlung in seinem(!) System ins Nirvana lief. Das größte Problem war für mich, jemand kompetentes ans Telefon zu bekommen, dem ich den Nachweis über die Zahlung hätte vorlegen können. Und noch etwas lässt mich grübeln: Wenn das bei säumigen Zahlern funktioniert, kann es auch ganz allgemein funktionieren. Und auch Apple macht ja gerne einen Diener vor dem großen, orangefarbenen Mann.

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  • Mich würde interessieren, ob das in DE rechtlich überhaupt zulässig ist.

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  • Also das Model kann man hinterfragen oder auch nicht. Der Internet Anschluss wird auch lahmgelegt wenn man nicht zahlt. Oder der Strom abgestellt.
    Fair finde ich trotzdem das hier erst mal eine Mahnung kommt, so das man Zeit hat zu reagieren. Aber wie will man reagieren wenn die Banking App geblockt ist?!

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  • Was kann da schon passieren ?
    Falscher Trigger und Du hast einen Backstein in der Hand.

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  • Im Anbetracht der Tatsache, dass sich immer mehr Menschen verschulden ein nachvollziehbarer Schritt. Es ist aber grundsätzlich schade, dass Apple immer mehr in diese Richtung geht.

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  • Warum nicht?

    Wer in USA die Raten für sein Auto schuldig bleibt, lernt den Repo Service kennen und das Fahrzeug wird einfach abgeholt und eingezogen!

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  • „Besonders ärgerlich: Bestehende App-Store-Abonnements werden durch die Sperre offenbar nicht automatisch beendet. Nutzer könnten somit weiter für Dienste bezahlen, deren Apps sie vorübergehend nicht öffnen können“

    Verstehe ich nicht so ganz. Wenn du deine Leasing-Rate nicht zahlen kannst, wie sollst du dein Abo weiter zahlen können? Die Lastschrift dazu wird ja auch nicht abgebucht werden können. Oder Läuft ein Dienst den man abgeschlossen hat auch bei Nichtzahlung weiter?

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  • Wie soll man denn dann die ausstehende Rate bezahlen, wenn die Bankingapp nicht mehr geht?

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  • Geil
    Aber besonders schwer im Kontext wenn sich Bankdaten ändern oder etwas mit der Überweisung/Lastschrift nicht mehr stimmt und die Bank App nicht mehr geht – das könnte ein Teufelskreis werden

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  • Erschreckender finde ich, das dies Teil des iOS27 ist, somit auf allen Geräten installiert wird.

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    • Spielt aber grundsätzlich keine Rolle . Ich würde mal so in den Raum stellen das sowohl Apple als auch Samsung jedes Handy von außen manipulieren kann solange es im Internet ist . Für mich würde dieses Abo Modell nicht in Frage kommen weil ich selbst entscheiden will ob ich das Handy nutze , verkaufe oder es gegen eine Wand schmeiße. Letztendlich muss aber jeder selber wissen wie er seine Möglichkeiten gestaltet .

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    • Geh mal davon aus, dass dein iPhone sehr viele Codezeilen enthält, die mit dir und deiner persönlichen Situation nichts zu tun haben.

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  • Ich sehe dahinter ein mögliches Abo-System für die Hardware. Das beste iPhone we’ve ever made,… voll ausgestattet mit der besten Kamera etc… aber im Abo-Modell. Basis-Modell 600 EUR. Zahlst du 10 EUR im Monat mehr, bekommst du 2 weitere Kameras freigeschaltet. Zahlst du nichts, hast du nur die Standard-Kamera.

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  • Ihre Preise werden langsam zum Problem. In den Verkaufzahlen sind ja immer alle Verkäufe enthalten. Der Großteil holt sich ein IPhone sicher über einen Carrier. Oder bei Apple mit einen Vertrag. Vermutlich ist das „Cash- Geschäft“ am sinken. In den USA wie auch in Europe sehen wir steigende Lebenshaltungskosten, dem wird sicher das ein oder andere Applepiece zum Opfer fallen. Macht ja die Autoindustrie schon seit Jahren im großen Stil. Die Leute sehen ihr monatliches Einkommen und rechnen welche Rate noch geht.

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  • Hmmm warte… 90 Prozent bezahlt, aber 0 Prozent weitere Nutzung…. das wird rechtlich spannend.

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  • „Nicht Gesetzeskonform“ steht in manchen Kommentaren.

    Welches Gesetz oder welche Norm soll das verbieten? Fällt afaik unter freie Vertragsgestaltung.

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  • Was hier generell als Info fehlt, es ist erschreckend welchen Zugriff man inzwischen auf die (mein) Gerät hat.

    Ich kaufe meine Geräte,

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  • Hahaha, neben Verlangsamung und schlechterer Batterielaufzeit für alle iPhones (außer dem jeweils ganz aktuellen) als „Special Features“ bei jedem iOS Update jetzt Fern-Deaktivierung als Next Big Thing.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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