Raten nicht bezahlt: iOS 27 könnte das iPhone lahmlegen

Das von Apple vorbereitete Hardware-Leasing könnte für säumige Kunden eine unangenehme Zusatzfunktion bereithalten. In iOS 27 entdeckter Programmcode deutet darauf hin, dass finanzierte oder geleaste iPhones bei Zahlungsproblemen weitgehend gesperrt werden können. Statt nur an eine ausstehende Rate zu erinnern, würde das System den Zugriff auf Apps blockieren.

Über das geplante Mietmodell „Apple Upgrade“ haben wir gestern bereits auf ifun.de berichtet. Apple soll das Angebot gemeinsam mit Klarna zunächst in den USA starten. Die neuen Funde zeigen nun, wie der Anbieter möglicherweise mit nicht vertragsgemäß bedienten Geräten umgehen will.

Fast alle Apps werden blockiert

Das entdeckte System trägt die Bezeichnung „App Managed Features“. Eine autorisierte App des Finanzpartners kann darüber offenbar prüfen, ob der zugehörige Vertrag weiterhin ordnungsgemäß erfüllt wird. Ist dies nach Ansicht des Anbieters nicht der Fall, lässt sich das iPhone in einen „Restricted Mode“ versetzen.

Zugänglich bleiben sollen lediglich grundlegende Anwendungen wie Telefon, Einstellungen, Uhr, App Store, Health, Wallet und Passwörter. Banking, berufliche Apps, soziale Netzwerke oder andere täglich benötigte Anwendungen könnten dagegen nicht mehr geöffnet werden. Aus dem Smartphone würde damit zwar kein vollständiger Briefbeschwerer, im Alltag wäre es aber kaum noch nutzbar.

Besonders ärgerlich: Bestehende App-Store-Abonnements werden durch die Sperre offenbar nicht automatisch beendet. Nutzer könnten somit weiter für Dienste bezahlen, deren Apps sie vorübergehend nicht öffnen können.

Zurücksetzen soll nicht helfen

Ein zusätzlicher „Partner Finance Lock“ soll verhindern, dass sich das Gerät einfach löschen, wiederherstellen oder weiterverkaufen lässt. Auch die Verwertung einzelner Bauteile könnte erschwert werden. Einen Zugriff auf den Standort des iPhones soll der Finanzpartner dabei nicht erhalten.

Apple hat weder das Leasingprogramm noch den Sperrmechanismus offiziell bestätigt. Die entsprechenden Komponenten befinden sich bislang lediglich im Programmcode von iOS 27. Dennoch zeigt die technische Vorbereitung deutlich, welchen Kontrollverlust ein Hardware-Leasing mit sich bringen kann: Wer nicht mehr zahlt, könnte innerhalb kurzer Zeit auch den Zugang zu einem großen Teil seines digitalen Alltags verlieren.