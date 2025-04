Apple-Aktion zum „Close Your Rings Day“: Eindrücke und Nachwirkungen

Einen Tag nach dem weltweiten Close Your Rings Day am 24. April zeichnet sich ab, dass Apple mit seiner Aktion durchaus einen Nerv getroffen hat – sowohl bei Nutzerinnen und Nutzern als auch in den sozialen Netzwerken.

Kai Pflaume zu Gast im Apple Park

Erstaunlich viel Aufmerksamkeit erhielt ein (als „Anzeige“ gekennzeichnetes) Instagram-Video des TV-Moderators Kai Pflaume, das diesen beim Besuch des Apple-Hauptquartiers in Cupertino zeigt. Der TV-Moderator berichtet darin von einem „tollen und lustigen Tag“, den er gemeinsam mit internationalen „Sport-Creatoren“ im Apple Park verbracht habe. Tim Cook habe er dabei ebenfalls persönlich getroffen.

Pflaume ruft in seinem Beitrag dazu auf, die Bewegungsringe zu schließen und verweist auf die Belohnungen in der Apple Fitness+ App, die Nutzer am gestrigen Tag freischalten konnten – darunter das digitale Badge, animierte Sticker und nicht zuletzt: eine exklusive Anstecknadel im Apple-Design.

Limitierte Anstecknadel problemlos erhältlich

Wie mehrere ifun.de-Leser berichten, verlief die Ausgabe der limitierten Anstecknadel in den Apple Stores unkompliziert. Die Nadel konnte ohne Vorlage eines Nachweises abgeholt werden – jeweils eine pro Person. Apple-Mitarbeiter vor Ort gaben an, dass der Vorrat noch nicht erschöpft sei und wohl auch in den kommenden Tagen noch Nachfragen bedient werden könnten.

Auch Digital wurde entlohnt: Wer gestern, am 24. April 2025, die drei Ringe in der Fitness-App geschlossen hat, durfte sich über eine virtuelle Medaille und mehrere animierte Sticker in der Nachrichten-App freuen:

Sammlerstück mit Preisetikett

Wie schon bei früheren Apple-Aktionen ist auch diesmal eine kleine Zweitmarktszene entstanden: Auf eBay wird die Anstecknadel aktuell bereits zu Preisen zwischen 45 und 75 Euro angeboten.