Limitierte Anstecknadel für aktive Nutzer: Apple-Aktion zum 24. April

Apple plant am 24. April eine Aktion, bei der Nutzer der Apple Watch durch eine besondere Auszeichnung zu mehr Bewegung im Alltag angeregt werden sollen. Wer an diesem Tag die in der Fitness-App dargestellten Aktivitätsziele erreicht, kann eine Anstecknadel erhalten, die laut Apple dem digitalen Abzeichen der Apple Watch nachempfunden ist.

Abholung in Apple Stores weltweit möglich

Die Ausgabe erfolgt ab dem genannten Datum in Apple Stores weltweit so lange der Vorrat reicht. Ob ein Nachweis über die erfüllten Ziele erforderlich ist, wurde nicht konkretisiert.

Ergänzend zur Nadel sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch virtuelle Belohnungen freischalten können. Hierzu zählen eine digitale Auszeichnung sowie animierte Sticker, die etwa in der Nachrichten-App verwendet werden können. „Anwender:innen, die alle drei Aktivitätsringe schließen“ so Apple, „erhalten eine limitierte Auszeichnung sowie zehn animierte Sticker und ein animiertes Badge für Nachrichten“.

Motivation durch festgelegte Ziele im Alltag

Das Konzept der sogenannten Aktivitätsringe auf der Apple Watch basiert auf drei täglichen Vorgaben: Bewegung, Trainingsdauer und regelmäßiges Aufstehen. Nutzer können die Zielwerte individuell festlegen und so auf ihren Tagesablauf abstimmen. Die Aktion am 24. April reiht sich in eine Reihe ähnlicher Kampagnen ein, mit denen Apple in der Vergangenheit zum Erreichen dieser Ziele motivierr hat.

Der Konzern verweist in diesem Zusammenhang auf Daten aus einer langfristigen Gesundheitsstudie, die es gemeinsam mit Forschungseinrichtungen in den USA durchführt. Aus der Analyse der Aktivitäten von über 140.000 Personen sei hervorgegangen, dass regelmäßiges Erreichen der Bewegungsziele mit besseren Werten bei Schlafqualität, Ruhepuls und subjektivem Stressempfinden verbunden sei. Die Studie basiere auf freiwilligen Angaben und einer langfristigen Datenerhebung mithilfe der Apple Watch.