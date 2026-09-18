iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 785 Artikel

In fünf Ländern verpflichtend

Apple ändert Tracking-Abfrage mit iOS 27.2
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Apple setzt die angekündigten Änderungen an seinem ‚App Tracking Transparency‘-System (ATT) mit iOS 27.2 und iPadOS 27.2 erstmals um. Mit der seit dieser Woche für Entwickler verfügbaren Beta-Version der beiden Betriebssysteme führt Apple angepasste Hinweise ein, mit denen Apps die Erlaubnis zum Tracking ihrer Nutzer einholen können.

Neben Deutschland wird die neue Variante aufgrund rechtlicher Vorgaben künftig auch in Frankreich, Italien, Polen und Rumänien verpflichtend eingesetzt. In den übrigen Ländern der Europäischen Union können Entwickler zwischen der bisherigen und der neuen Darstellung wählen. Die grundsätzlichen Vorgaben ändern sich dabei nicht: Apps müssen weiterhin die ausdrückliche Zustimmung ihrer Nutzer einholen, bevor sie deren Aktivitäten über die Angebote verschiedener Unternehmen hinweg für Werbezwecke verfolgen dürfen.

Alternative Darstellung der Tracking-Abfrage

Die alternative Abfrage unterscheidet sich von der bisherigen Version vor allem bei der Formulierung und Darstellung. Entwickler können zudem eine zusätzliche Schaltfläche einblenden, über die Nutzer weitere Informationen zum Umgang mit ihren Daten erhalten.

App Tracking Transparency

Apple setzt die Änderungen auf Grundlage von Vereinbarungen mit europäischen Wettbewerbsbehörden um. Die bisherige Umsetzung war in mehreren Ländern auf Kritik gestoßen. Im Vordergrund stand dabei der Vorwurf, dass die von Apple vorgegebenen Abfragen Drittanbieter benachteiligen könnten.

Entwickler können nach einem Jahr erneut fragen

Im Zusammenhang mit der Umstellung erhalten Entwickler in der EU zudem die Möglichkeit, die Nutzer ihrer Apps nach einem Jahr erneut um die Zustimmung zum Tracking zu bitten. Davon ausgenommen sind Nutzer, die die Tracking-Anfragen grundsätzlich deaktiviert haben.

Die neuen Optionen stehen zunächst Entwicklern zur Verfügung, die ihre Apps mit den Betaversionen von iOS 27.2 und iPadOS 27.2 testen. Mit der Freigabe der finalen Betriebssystemversionen sollen die neuen Abfragen dann regulär auf den Geräten der Nutzer erscheinen.
18. Sep. 2026 um 18:39 Uhr von chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Warum dürfen die nach einem Jahr erneut fragen? Gleichbehandlung aller Entwickler ist gut, aber irgendwo muss dann doch auch mal eine Grenze der Absurditäten sein…

    Antworten

  • Sorry, aber wurde schon thematisiert dass der Mix-Modus bei Apple Music bei CarPlay ausgegraut ist?

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44785 Artikel in den vergangenen 6957 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven