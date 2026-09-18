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Neu mit iOS 27

Equalizer für die AirPods: Bässe, Mitten und Höhen anpassen
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Mit den aktuellen Betriebssystemen für iPhone, iPad und Mac hat Apple auch die Einstellmöglichkeiten für kompatible AirPods erweitert. Neu hinzugekommen ist ein Equalizer, mit dem sich die Audiowiedergabe an die persönlichen Vorlieben anpassen lässt.

Voraussetzung dafür ist neben iOS 27, iPadOS 27 oder macOS 27 auch ein kompatibles AirPods-Modell, auf dem die aktuelle Firmware-Version installiert ist. Auf den neuen AirPods 5 muss dafür die Firmware-Version 9A350 vorhanden sein. Die AirPods 4 und neuer sowie die AirPods Pro 2 und neuer benötigen ebenso wie die AirPods Max 2 die Firmware-Version 9A348.

Bässe, Mitten und Höhen manuell anpassen

Der neue Equalizer findet sich in den Einstellungen der verbundenen AirPods. Neben der von Apple vorgegebenen automatischen Klangabstimmung lässt sich die Wiedergabe für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen auch manuell anpassen.

Airpods Ios 27 Equalizer

Die vorgenommenen Anpassungen bleiben dauerhaft gespeichert, bis sie vom Nutzer erneut verändert werden. Damit lässt sich jederzeit zwischen der eigenen Konfiguration und der automatischen Einstellung wechseln. Der Equalizer muss nicht erneut angepasst werden, wenn man zu den manuellen Einstellungen zurückkehrt.

Equalizer-Einstellungen überleben Gerätewechsel

Da die Konfiguration von den AirPods übernommen wird, sind die Einstellungen auch unabhängig vom Abspielgerät aktiv. Wer seine AirPods beispielsweise zunächst mit dem iPhone verwendet und anschließend mit dem Mac verbindet, hört dort mit derselben Klangabstimmung weiter.

Airpods Equalizer Mac

Apple verteilt Firmware-Aktualisierungen für die AirPods automatisch. Vorhandene Updates sollten installiert werden, wenn die AirPods geladen werden und sich ein mit WLAN verbundenes iPhone, iPad oder ein Mac in Bluetooth-Reichweite befindet.

Welche Firmware aktuell auf den AirPods installiert ist, lässt sich über die AirPods-Einstellungen auf dem verbundenen iPhone, iPad oder Mac überprüfen.
18. Sep. 2026 um 17:14 Uhr von chris Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Der Tipp kam von mir. Zumindest bilde ich mir ein, das als Erster entdeckt zu haben. :-)

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  • Wie stehts denn hier mit Beats Kopfhörern? Zb die Powerbeats?

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  • Ich habe AirPods Pro 3 mit der richtigen Firmware und trodzdem!!! Nichts erscheint unter iPadOS. Kann mir wer helfen?

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  • Beißt sich das dann mit eventuellen Anpassungen, die aufgrund des Hörtests gemacht wurden?

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  • Mega :) Hätte es nicht so schnell gefunden- Danke

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  • Ganz cool finde ich auch, dass ich den Film am Mac schauen und gleichzeitig den Equalizer am iPhone manipulieren kann.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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