Equalizer für die AirPods: Bässe, Mitten und Höhen anpassen

Mit den aktuellen Betriebssystemen für iPhone, iPad und Mac hat Apple auch die Einstellmöglichkeiten für kompatible AirPods erweitert. Neu hinzugekommen ist ein Equalizer, mit dem sich die Audiowiedergabe an die persönlichen Vorlieben anpassen lässt.

Voraussetzung dafür ist neben iOS 27, iPadOS 27 oder macOS 27 auch ein kompatibles AirPods-Modell, auf dem die aktuelle Firmware-Version installiert ist. Auf den neuen AirPods 5 muss dafür die Firmware-Version 9A350 vorhanden sein. Die AirPods 4 und neuer sowie die AirPods Pro 2 und neuer benötigen ebenso wie die AirPods Max 2 die Firmware-Version 9A348.

Bässe, Mitten und Höhen manuell anpassen

Der neue Equalizer findet sich in den Einstellungen der verbundenen AirPods. Neben der von Apple vorgegebenen automatischen Klangabstimmung lässt sich die Wiedergabe für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen auch manuell anpassen.

Die vorgenommenen Anpassungen bleiben dauerhaft gespeichert, bis sie vom Nutzer erneut verändert werden. Damit lässt sich jederzeit zwischen der eigenen Konfiguration und der automatischen Einstellung wechseln. Der Equalizer muss nicht erneut angepasst werden, wenn man zu den manuellen Einstellungen zurückkehrt.

Equalizer-Einstellungen überleben Gerätewechsel

Da die Konfiguration von den AirPods übernommen wird, sind die Einstellungen auch unabhängig vom Abspielgerät aktiv. Wer seine AirPods beispielsweise zunächst mit dem iPhone verwendet und anschließend mit dem Mac verbindet, hört dort mit derselben Klangabstimmung weiter.

Apple verteilt Firmware-Aktualisierungen für die AirPods automatisch. Vorhandene Updates sollten installiert werden, wenn die AirPods geladen werden und sich ein mit WLAN verbundenes iPhone, iPad oder ein Mac in Bluetooth-Reichweite befindet.

Welche Firmware aktuell auf den AirPods installiert ist, lässt sich über die AirPods-Einstellungen auf dem verbundenen iPhone, iPad oder Mac überprüfen.