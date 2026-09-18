Neu mit iOS 27
Equalizer für die AirPods: Bässe, Mitten und Höhen anpassen
Mit den aktuellen Betriebssystemen für iPhone, iPad und Mac hat Apple auch die Einstellmöglichkeiten für kompatible AirPods erweitert. Neu hinzugekommen ist ein Equalizer, mit dem sich die Audiowiedergabe an die persönlichen Vorlieben anpassen lässt.
Voraussetzung dafür ist neben iOS 27, iPadOS 27 oder macOS 27 auch ein kompatibles AirPods-Modell, auf dem die aktuelle Firmware-Version installiert ist. Auf den neuen AirPods 5 muss dafür die Firmware-Version 9A350 vorhanden sein. Die AirPods 4 und neuer sowie die AirPods Pro 2 und neuer benötigen ebenso wie die AirPods Max 2 die Firmware-Version 9A348.
Bässe, Mitten und Höhen manuell anpassen
Der neue Equalizer findet sich in den Einstellungen der verbundenen AirPods. Neben der von Apple vorgegebenen automatischen Klangabstimmung lässt sich die Wiedergabe für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen auch manuell anpassen.
Die vorgenommenen Anpassungen bleiben dauerhaft gespeichert, bis sie vom Nutzer erneut verändert werden. Damit lässt sich jederzeit zwischen der eigenen Konfiguration und der automatischen Einstellung wechseln. Der Equalizer muss nicht erneut angepasst werden, wenn man zu den manuellen Einstellungen zurückkehrt.
Equalizer-Einstellungen überleben Gerätewechsel
Da die Konfiguration von den AirPods übernommen wird, sind die Einstellungen auch unabhängig vom Abspielgerät aktiv. Wer seine AirPods beispielsweise zunächst mit dem iPhone verwendet und anschließend mit dem Mac verbindet, hört dort mit derselben Klangabstimmung weiter.
Apple verteilt Firmware-Aktualisierungen für die AirPods automatisch. Vorhandene Updates sollten installiert werden, wenn die AirPods geladen werden und sich ein mit WLAN verbundenes iPhone, iPad oder ein Mac in Bluetooth-Reichweite befindet.
Welche Firmware aktuell auf den AirPods installiert ist, lässt sich über die AirPods-Einstellungen auf dem verbundenen iPhone, iPad oder Mac überprüfen.
Der Tipp kam von mir. Zumindest bilde ich mir ein, das als Erster entdeckt zu haben. :-)
In welcher Beta hast du das denn entdeckt?
Das habe ich in der aktuellen Version entdeckt.
Hm. Das ist aber schon seit Monaten bekannt.
Wie stehts denn hier mit Beats Kopfhörern? Zb die Powerbeats?
H2 Chip von Apple ist Pflicht, soweit mir bekannt haben die Beatskopfhörer ihren eigenen Chip von „Beats“
Endlich! :-)
Ich habe AirPods Pro 3 mit der richtigen Firmware und trodzdem!!! Nichts erscheint unter iPadOS. Kann mir wer helfen?
Siehe Überschrift: Neu mit iOS 27
Sieht Text: da steht auch iPadOS27
Beißt sich das dann mit eventuellen Anpassungen, die aufgrund des Hörtests gemacht wurden?
Das ist sicher so.
Mega :) Hätte es nicht so schnell gefunden- Danke
Ganz cool finde ich auch, dass ich den Film am Mac schauen und gleichzeitig den Equalizer am iPhone manipulieren kann.