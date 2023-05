Apple: 2 Milliarden aktivierte Geräte und fast 1 Milliarde Abos

In besonderem Maß scheinen sich für Apple hier die bezahlten Abonnements als Goldesel zu erweisen. Apple zählt in diesem Bereich mittlerweile 975 Millionen aktive Abos und steht außer Frage, dass das Unternehmen hier über die nächsten Wochen hinweg die Marke von einer Milliarde bezahlter Abos knackt.

Apples Abo-Angebote als stetig wachsender Anteil an den Einnahmen des Unternehmens haben wir bereits angesprochen . Der Bereich „Services“ macht mittlerweile fast ein Viertel von Apples Gesamtumsatz aus und basiert in erster Linie auf den Einnahmen aus dem App Store und den von Apple selbst angebotenen Abo-Leistungen wie Apple Music und iCloud sowie dem Erlös aus Apples Finanzangeboten wie etwa Apple Pay.

Insert

You are going to send email to