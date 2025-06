Keepfully hilft dabei, Verliehenes und Schulden nicht zu vergessen

Der Entwickler Alexander Käßner hat sein digitales „Verleih-Notizbuch“ Keepfully in Version 2.0 veröffentlicht. Die Anwendung soll dafür sorgen, dass man den Überblick über alles behält, was man sich selbst ausleiht oder an andere Personen verleiht. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Geld, Bücher, Werkzeuge oder was auch sonst handelt.

Aus eigener Erfahrung kann man sagen, dass eine solche „Buchführung“ durchaus hilfreich ist. Nicht nur, um verliehene Dinge wieder zu bekommen, sondern auch, wenn man der Peinlichkeit entgehen will, die Rückgabe von geliehenen Gegenständen oder gar von Geld zu vergessen. Allerdings hilft auch eine App wie Keepfully nur dann, wenn man bei der Pflege der Einträge die nötige Disziplin an den Tag legt.

Aktuelle Übersicht und Archiv

Die Einträge in Keepfully lassen sich beispielsweise nach Personen oder zeitbasiert sortieren. Man hat zudem die Möglichkeit, sich zu einem bestimmten Termin an eine ausstehende Rückgabe erinnern zu lassen. Die App bietet darüber hinaus auch eine Archivfunktion an, über die man die vergangenen Leihvorgänge einsehen kann.

Mit der jetzt verfügbaren Version 2.0 von Keepfully hat der Entwickler unter anderem die Möglichkeit ergänzt, verschiedene Arten von Objekten wie etwa Bücher, Werkzeuge oder dergleichen zu verfolgen, Kredite nach Personen zu organisieren und Kreditwährungen zu ändern. Zudem wurde die Integration in alle Apple-Plattformen verbessert. Keepfully ist neben dem iPhone, iPad und der Apple Watch auch für die Vision Pro erhältlich. Der Datenabgleich zwischen diesen Plattformen ist über iCloud möglich. Die App unterstützt jetzt Widgets für den Home- und Sperrbildschirm und lässt sich mithilfe von Kurzbefehlen und auch Siri bedienen.

Eingeschränkte Version kostenlos

Keepfully lässt sich kostenlos im App Store laden und in begrenztem Umfang ausprobieren oder auch nutzen – solange man nicht mehr als zwei gleichzeitige Leihvorgänge hinterlegt. Die Vollversion ist zum Preis von 2,99 Euro als In-App-Kauf verfügbar.