Gewitterwarn-Apps: Nicht schön aber fundierte Daten

Mit BLIDSmobile ist eine neue und kostenlose Wetter-App gestartet, die sich auf die Anzeige von Gewitteraktivitäten und damit verbundene Warnungen spezialisiert hat. Erwartet hier keine designtechnische Meisterleistung, die Anwendung will vor allem mit akkuraten Informationen punkten. Das Pendant für Österreich wird unter der Bezeichnung ALDISmobile angeboten.

Hinter der App stehen mit ALDIS und BLIDS zwei Projekte, die sich auf die Erfassung von Gewitteraktivitäten konzentrieren und dem europaweiten Blitzortungssystem EUCLID angehören. Die Organisationen liefern präzise Blitzdaten an Wetterdienste, Energieversorgungsunternehmen, Versicherungen und weitere Gruppierungen.

Den Machern der App zufolge wurden in der Datenbank von ALDIS und BLIDS alle Blitzeinschläge in Deutschland und Österreich Seit 1992 erfasst. Die App zeigt die Gewitteraktivität der letzten Stunden sowie eine interaktive Gewitterkarte, auf der Blitze und Gewitter in Echtzeit erfasst sind.

Optional bietet die Anwendung die Möglichkeit, sich in einem Bereich von 40 Quadratkilometern vor Gewittern und Blitzeinschlägen warnen zu lassen. Sobald in diesem Warngebiet die ersten Blitzentladungen auftreten, wird eine Warnung aufs iPhone geschickt.

Die Warnungen basieren auf mathematischen Berechnungen und Statistikwerten. Den Machern der App zufolge werden beispielsweise in München 97 Prozent der Gewitter rechtzeitig erkannt und dementsprechend eine Warnung ausgesendet. In 25 Prozent der Fälle schlage dann tatsächlich ein Blitz in unmittelbarer Umgebung (maximal 5 km entfernt) in den Boden ein.

MehrWetter warnt und unterstützt bei Ausflugsplanung

Und wenn wir schon bei Wetter-Apps sind, wollen wir noch kurz auf das Gratisangebot MehrWetter hinweisen. Ein Leser erinnert uns an diese von Versicherern ausgegebene App, auf die wir bereits anlässlich ihres Starts vor elf Jahren hingewiesen haben.

Neben aktuellen Wetterinformationen und Unwetterwarnungen hat man hier auch die Möglichkeit, geplante Ausflüge mit Wetterinformationen zu verknüpfen und Warnungen zu erhalten, wenn sich diese ungünstig ändern.