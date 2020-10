App-Updates für Terraria, Ventusky und Spacetime

Terraria mit Content-Update

Solltet ihr zu den Fans von Junk Jack und Minecraft zählen, dann habt ihr die iPhone-Version des Erfolgstitels Terraria wahrscheinlich schon angespielt.

Das Sandbox-Game, das sich sowohl allein als auch um Multiplayer-Modus spielen lässt, ist seit 2013 im App Store erhältlich. Jetzt ist das große Inhalts-Update „Journey’s End“ in Apples Software-Kaufhaus aufgeschlagen.

Mit diesem erweitert Terraria seinen Umfang auf mehr als 5000 Objekte und über 400 Gegnertypen.

Widgets für Wetter-App Ventusky

Regelmäßig Leser wissen: Neben Warnwetter setzen wir für Ist-Zustände und Prognosen außerhalb Deutschlands auch die Wetter-App Ventusky ein. Diese liegt jetzt in Version 13 vor und bringt mehrere Widgets für iOS 14 mit.

Hier könnt ihr euch wahlweise eine 4-Tage-Prognose als 2×2-Widget, eine Wochen-Prognose als 4×2-Widget oder eine umfangreiche Wochenvorschau als 4×4-Widget anzeigen lassen.

Raumflug-Kalender Spacetime

Der Raumflug-Kalender Spacetime, ein Geheimtipp aus dem Sommer, hat ein großes Update auf Version 2.0 abgeliefert, das Fans der Terminübersicht nun auch die Möglichkeit einräumt die Applikation finanziell zu unterstützen.

Seit Anfang des Jahres informiert die Spacetime-App über bevorstehende Raketen-Starts, anstehende Weltraum-Missionen und kommerzielle Satelliten-Installationen und hilft Weltraum-Interessierten Anwendern so dabei die Aktivitäten von NASA, ULA, CASC, Roscosmos, SpaceX und Co. im Blick zu behalten.

In einem übersichtlich gegliederten Zeitverlauf informiert die App über bevorstehende und vergangene Launches, bietet Hintergrundinformationen zu Raumfahrern, Agenturen und Missionen an, blendet vor dem Lift-Off einen Countdown ein und informiert per Push-Nachricht über den nächsten Start: „You can turn on notifications for any mission to be alerted when the mission is go for launch.“

Stehen Livestreams zur Verfügung, werden auch diese in der App angeboten.