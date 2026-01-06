Video Doorbell S4 und eufyCam C38: Rundumblick vor der Haustür

Mit der Video Doorbell S4 erweitert eufy sein Angebot an smarten Türklingeln und positioniert das Modell als Nachfolger der Dual-Türklingelkamera E340 für den Eingangsbereich. Der Verkaufsstart ist für das erste Quartal 2026 geplant. Der Preis liegt bei 279 Euro.

Ergänzt wird das neue Produkt durch die ebenfalls angekündigte eufyCam C38, die für den Innen und Außenbereich gedacht ist.

360-Grad-Überwachung im Eingangsbereich

Die Video Doorbell S4 setzt auf ein rundum erfassendes Sichtfeld. Horizontal und vertikal deckt die Kamera jeweils 180 Grad ab. Dadurch werden nicht nur Personen, sondern auch Pakete im direkten Umfeld der Tür erfasst. Die integrierte 3K Kamera liefert hoch aufgelöste Bilder und ist für den Einsatz bei Tageslicht ebenso wie bei Dunkelheit ausgelegt.

Mehrere Sensoren, darunter Dual PIR und Radar, unterstützen die Bewegungserkennung. Ergänzt wird dies durch eine softwaregestützte Auswertung, die relevante Aktivitäten von zufälligen Bewegungen unterscheiden soll.

Ein automatisches Tracking mit Zoom folgt erkannten Personen innerhalb des Bildbereichs und macht Bewegungsabläufe so nachvollziehbar, ohne dass Nutzer manuell eingreifen müssen. Die Stromversorgung ist flexibel ausgelegt. Die Klingel kann per Akku betrieben, an vorhandene Klingeldrähte angeschlossen oder mit einem optionalen Solarpanel kombiniert werden.

eufyCam C38 mit lokaler Datenspeicherung

Parallel zur Türklingel bringt eufy mit der eufyCam C38 eine neue Überwachungskamera auf den Markt. Sie ist für den Einsatz im Innenraum ebenso vorgesehen wie für geschützte Außenbereiche. Auch hier kommt ein 360-Grad-Tracking zum Einsatz.

Die Kamera arbeitet mit einer Full HD Auflösung und soll dank der sogenannten PureColor Vision auch bei wenig Licht natürliche Farben darstellen. Ein mitgeliefertes Solarpanel kann bei ausreichender Sonneneinstrahlung die Stromversorgung übernehmen.

Mehrere Kameras lassen sich gemeinsam mit der eufy Homebase Mini betreiben. Diese dient als zentrale Einheit für die lokale Speicherung der Aufnahmen.

Ein Abonnement ist dafür nicht erforderlich. Die Geräte werden in drei Farbvarianten angeboten, darunter auch eine grüne Ausführung, die sich optisch von klassischen Sicherheitskameras absetzt und sich unauffällig in Wohnumgebungen integrieren soll. Auch die C38 soll noch im laufenden Quartal in den Handel kommen. Der Verkaufspreis beträgt dann 129 Euro.